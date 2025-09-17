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PSQ: ProShares Short QQQ
Курс PSQ за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.46, а максимальная — 25.62.
Следите за динамикой ProShares Short QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSQ сегодня?
ProShares Short QQQ (PSQ) сегодня оценивается на уровне 25.61. Инструмент торгуется в пределах 25.46 - 25.62, вчерашнее закрытие составило 25.53, а торговый объем достиг 2919. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short QQQ?
ProShares Short QQQ в настоящее время оценивается в 25.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.23% и USD. Отслеживайте движения PSQ на графике в реальном времени.
Как купить акции PSQ?
Вы можете купить акции ProShares Short QQQ (PSQ) по текущей цене 25.61. Ордера обычно размещаются около 25.61 или 25.91, тогда как 2919 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSQ?
Инвестирование в ProShares Short QQQ предполагает учет годового диапазона 24.96 - 33.46 и текущей цены 25.61. Многие сравнивают -4.51% и -17.84% перед размещением ордеров на 25.61 или 25.91. Изучайте ежедневные изменения цены PSQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short QQQ?
Самая высокая цена ProShares Short QQQ (PSQ) за последний год составила 33.46. Акции заметно колебались в пределах 24.96 - 33.46, сравнение с 25.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short QQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short QQQ?
Самая низкая цена ProShares Short QQQ (PSQ) за год составила 24.96. Сравнение с текущими 25.61 и 24.96 - 33.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSQ?
В прошлом ProShares Short QQQ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.53 и -17.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.53
- Open
- 25.55
- Bid
- 25.61
- Ask
- 25.91
- Low
- 25.46
- High
- 25.62
- Объем
- 2.919 K
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- -4.51%
- 6-месячное изменение
- -17.84%
- Годовое изменение
- -17.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%