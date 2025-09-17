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PSQ: ProShares Short QQQ

25.61 USD 0.08 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSQ за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.46, а максимальная — 25.62.

Следите за динамикой ProShares Short QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSQ сегодня?

ProShares Short QQQ (PSQ) сегодня оценивается на уровне 25.61. Инструмент торгуется в пределах 25.46 - 25.62, вчерашнее закрытие составило 25.53, а торговый объем достиг 2919. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short QQQ?

ProShares Short QQQ в настоящее время оценивается в 25.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.23% и USD. Отслеживайте движения PSQ на графике в реальном времени.

Как купить акции PSQ?

Вы можете купить акции ProShares Short QQQ (PSQ) по текущей цене 25.61. Ордера обычно размещаются около 25.61 или 25.91, тогда как 2919 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSQ?

Инвестирование в ProShares Short QQQ предполагает учет годового диапазона 24.96 - 33.46 и текущей цены 25.61. Многие сравнивают -4.51% и -17.84% перед размещением ордеров на 25.61 или 25.91. Изучайте ежедневные изменения цены PSQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short QQQ?

Самая высокая цена ProShares Short QQQ (PSQ) за последний год составила 33.46. Акции заметно колебались в пределах 24.96 - 33.46, сравнение с 25.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short QQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short QQQ?

Самая низкая цена ProShares Short QQQ (PSQ) за год составила 24.96. Сравнение с текущими 25.61 и 24.96 - 33.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSQ?

В прошлом ProShares Short QQQ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.53 и -17.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.46 25.62
Годовой диапазон
24.96 33.46
Предыдущее закрытие
25.53
Open
25.55
Bid
25.61
Ask
25.91
Low
25.46
High
25.62
Объем
2.919 K
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
-4.51%
6-месячное изменение
-17.84%
Годовое изменение
-17.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%