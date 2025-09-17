PSQ: 纳斯达克100指数ETF-ProShares做空
今日PSQ汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点25.52和高点25.78进行交易。
关注纳斯达克100指数ETF-ProShares做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PSQ股票今天的价格是多少？
纳斯达克100指数ETF-ProShares做空股票今天的定价为25.70。它在25.52 - 25.78范围内交易，昨天的收盘价为25.61，交易量达到1718。PSQ的实时价格图表显示了这些更新。
纳斯达克100指数ETF-ProShares做空股票是否支付股息？
纳斯达克100指数ETF-ProShares做空目前的价值为25.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.94%和USD。实时查看图表以跟踪PSQ走势。
如何购买PSQ股票？
您可以以25.70的当前价格购买纳斯达克100指数ETF-ProShares做空股票。订单通常设置在25.70或26.00附近，而1718和0.67%显示市场活动。立即关注PSQ的实时图表更新。
如何投资PSQ股票？
投资纳斯达克100指数ETF-ProShares做空需要考虑年度范围24.96 - 33.46和当前价格25.70。许多人在以25.70或26.00下订单之前，会比较-4.18%和。实时查看PSQ价格图表，了解每日变化。
纳斯达克100指数ETF-ProShares做空股票的最高价格是多少？
在过去一年中，纳斯达克100指数ETF-ProShares做空的最高价格是33.46。在24.96 - 33.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纳斯达克100指数ETF-ProShares做空的绩效。
纳斯达克100指数ETF-ProShares做空股票的最低价格是多少？
纳斯达克100指数ETF-ProShares做空（PSQ）的最低价格为24.96。将其与当前的25.70和24.96 - 33.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PSQ股票是什么时候拆分的？
纳斯达克100指数ETF-ProShares做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.61和-16.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.61
- 开盘价
- 25.53
- 卖价
- 25.70
- 买价
- 26.00
- 最低价
- 25.52
- 最高价
- 25.78
- 交易量
- 1.718 K
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- -4.18%
- 6个月变化
- -17.55%
- 年变化
- -16.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%