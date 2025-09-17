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PSQ: 纳斯达克100指数ETF-ProShares做空

25.70 USD 0.09 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PSQ汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点25.52和高点25.78进行交易。

关注纳斯达克100指数ETF-ProShares做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSQ新闻

常见问题解答

PSQ股票今天的价格是多少？

纳斯达克100指数ETF-ProShares做空股票今天的定价为25.70。它在25.52 - 25.78范围内交易，昨天的收盘价为25.61，交易量达到1718。PSQ的实时价格图表显示了这些更新。

纳斯达克100指数ETF-ProShares做空股票是否支付股息？

纳斯达克100指数ETF-ProShares做空目前的价值为25.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.94%和USD。实时查看图表以跟踪PSQ走势。

如何购买PSQ股票？

您可以以25.70的当前价格购买纳斯达克100指数ETF-ProShares做空股票。订单通常设置在25.70或26.00附近，而1718和0.67%显示市场活动。立即关注PSQ的实时图表更新。

如何投资PSQ股票？

投资纳斯达克100指数ETF-ProShares做空需要考虑年度范围24.96 - 33.46和当前价格25.70。许多人在以25.70或26.00下订单之前，会比较-4.18%和。实时查看PSQ价格图表，了解每日变化。

纳斯达克100指数ETF-ProShares做空股票的最高价格是多少？

在过去一年中，纳斯达克100指数ETF-ProShares做空的最高价格是33.46。在24.96 - 33.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纳斯达克100指数ETF-ProShares做空的绩效。

纳斯达克100指数ETF-ProShares做空股票的最低价格是多少？

纳斯达克100指数ETF-ProShares做空（PSQ）的最低价格为24.96。将其与当前的25.70和24.96 - 33.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSQ股票是什么时候拆分的？

纳斯达克100指数ETF-ProShares做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.61和-16.94%中可见。

日范围
25.52 25.78
年范围
24.96 33.46
前一天收盘价
25.61
开盘价
25.53
卖价
25.70
买价
26.00
最低价
25.52
最高价
25.78
交易量
1.718 K
日变化
0.35%
月变化
-4.18%
6个月变化
-17.55%
年变化
-16.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%