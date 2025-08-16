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PSET: Principal Quality ETF
Курс PSET за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.43, а максимальная — 81.51.
Следите за динамикой Principal Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSET сегодня?
Principal Quality ETF (PSET) сегодня оценивается на уровне 81.50. Инструмент торгуется в пределах 81.43 - 81.51, вчерашнее закрытие составило 81.38, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSET в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal Quality ETF?
Principal Quality ETF в настоящее время оценивается в 81.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.62% и USD. Отслеживайте движения PSET на графике в реальном времени.
Как купить акции PSET?
Вы можете купить акции Principal Quality ETF (PSET) по текущей цене 81.50. Ордера обычно размещаются около 81.50 или 81.80, тогда как 5 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSET на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSET?
Инвестирование в Principal Quality ETF предполагает учет годового диапазона 67.62 - 81.54 и текущей цены 81.50. Многие сравнивают 2.71% и 9.43% перед размещением ордеров на 81.50 или 81.80. Изучайте ежедневные изменения цены PSET на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Principal Quality ETF?
Самая высокая цена Principal Quality ETF (PSET) за последний год составила 81.54. Акции заметно колебались в пределах 67.62 - 81.54, сравнение с 81.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal Quality ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Principal Quality ETF?
Самая низкая цена Principal Quality ETF (PSET) за год составила 67.62. Сравнение с текущими 81.50 и 67.62 - 81.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSET во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSET?
В прошлом Principal Quality ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 81.38 и 9.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 81.38
- Open
- 81.45
- Bid
- 81.50
- Ask
- 81.80
- Low
- 81.43
- High
- 81.51
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 2.71%
- 6-месячное изменение
- 9.43%
- Годовое изменение
- 9.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%