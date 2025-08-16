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PSET: Principal Quality ETF

81.50 USD 0.12 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSET за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.43, а максимальная — 81.51.

Следите за динамикой Principal Quality ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSET сегодня?

Principal Quality ETF (PSET) сегодня оценивается на уровне 81.50. Инструмент торгуется в пределах 81.43 - 81.51, вчерашнее закрытие составило 81.38, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSET в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal Quality ETF?

Principal Quality ETF в настоящее время оценивается в 81.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.62% и USD. Отслеживайте движения PSET на графике в реальном времени.

Как купить акции PSET?

Вы можете купить акции Principal Quality ETF (PSET) по текущей цене 81.50. Ордера обычно размещаются около 81.50 или 81.80, тогда как 5 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSET на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSET?

Инвестирование в Principal Quality ETF предполагает учет годового диапазона 67.62 - 81.54 и текущей цены 81.50. Многие сравнивают 2.71% и 9.43% перед размещением ордеров на 81.50 или 81.80. Изучайте ежедневные изменения цены PSET на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Principal Quality ETF?

Самая высокая цена Principal Quality ETF (PSET) за последний год составила 81.54. Акции заметно колебались в пределах 67.62 - 81.54, сравнение с 81.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal Quality ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Principal Quality ETF?

Самая низкая цена Principal Quality ETF (PSET) за год составила 67.62. Сравнение с текущими 81.50 и 67.62 - 81.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSET во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSET?

В прошлом Principal Quality ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 81.38 и 9.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
81.43 81.51
Годовой диапазон
67.62 81.54
Предыдущее закрытие
81.38
Open
81.45
Bid
81.50
Ask
81.80
Low
81.43
High
81.51
Объем
5
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
2.71%
6-месячное изменение
9.43%
Годовое изменение
9.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%