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PSET: Principal Quality ETF

81.29 USD 0.21 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PSET汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点81.29和高点81.74进行交易。

关注Principal Quality ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSET新闻

常见问题解答

PSET股票今天的价格是多少？

Principal Quality ETF股票今天的定价为81.29。它在81.29 - 81.74范围内交易，昨天的收盘价为81.50，交易量达到5。PSET的实时价格图表显示了这些更新。

Principal Quality ETF股票是否支付股息？

Principal Quality ETF目前的价值为81.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.33%和USD。实时查看图表以跟踪PSET走势。

如何购买PSET股票？

您可以以81.29的当前价格购买Principal Quality ETF股票。订单通常设置在81.29或81.59附近，而5和-0.21%显示市场活动。立即关注PSET的实时图表更新。

如何投资PSET股票？

投资Principal Quality ETF需要考虑年度范围67.62 - 81.74和当前价格81.29。许多人在以81.29或81.59下订单之前，会比较2.44%和。实时查看PSET价格图表，了解每日变化。

Principal Quality ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Principal Quality ETF的最高价格是81.74。在67.62 - 81.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Principal Quality ETF的绩效。

Principal Quality ETF股票的最低价格是多少？

Principal Quality ETF（PSET）的最低价格为67.62。将其与当前的81.29和67.62 - 81.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSET在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSET股票是什么时候拆分的？

Principal Quality ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、81.50和9.33%中可见。

日范围
81.29 81.74
年范围
67.62 81.74
前一天收盘价
81.50
开盘价
81.46
卖价
81.29
买价
81.59
最低价
81.29
最高价
81.74
交易量
5
日变化
-0.26%
月变化
2.44%
6个月变化
9.14%
年变化
9.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%