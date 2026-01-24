Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) сегодня оценивается на уровне 64.39. Инструмент торгуется в пределах 64.39 - 64.73, вчерашнее закрытие составило 64.81, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSCU в реальном времени.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF в настоящее время оценивается в 64.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.33% и USD. Отслеживайте движения PSCU на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) по текущей цене 64.39. Ордера обычно размещаются около 64.39 или 64.69, тогда как 7 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSCU на графике в реальном времени.

Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF предполагает учет годового диапазона 55.63 - 66.85 и текущей цены 64.39. Многие сравнивают -1.68% и 9.67% перед размещением ордеров на 64.39 или 64.69. Изучайте ежедневные изменения цены PSCU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) за последний год составила 66.85. Акции заметно колебались в пределах 55.63 - 66.85, сравнение с 64.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF на графике в реальном времени.