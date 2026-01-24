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PSCU: Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
Курс PSCU за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.39, а максимальная — 64.73.
Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSCU сегодня?
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) сегодня оценивается на уровне 64.39. Инструмент торгуется в пределах 64.39 - 64.73, вчерашнее закрытие составило 64.81, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSCU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF в настоящее время оценивается в 64.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.33% и USD. Отслеживайте движения PSCU на графике в реальном времени.
Как купить акции PSCU?
Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) по текущей цене 64.39. Ордера обычно размещаются около 64.39 или 64.69, тогда как 7 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSCU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSCU?
Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF предполагает учет годового диапазона 55.63 - 66.85 и текущей цены 64.39. Многие сравнивают -1.68% и 9.67% перед размещением ордеров на 64.39 или 64.69. Изучайте ежедневные изменения цены PSCU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) за последний год составила 66.85. Акции заметно колебались в пределах 55.63 - 66.85, сравнение с 64.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) за год составила 55.63. Сравнение с текущими 64.39 и 55.63 - 66.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSCU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSCU?
В прошлом Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.81 и 15.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.81
- Open
- 64.73
- Bid
- 64.39
- Ask
- 64.69
- Low
- 64.39
- High
- 64.73
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- -1.68%
- 6-месячное изменение
- 9.67%
- Годовое изменение
- 15.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%