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PSCU: Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

64.39 USD 0.42 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSCU за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.39, а максимальная — 64.73.

Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSCU сегодня?

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) сегодня оценивается на уровне 64.39. Инструмент торгуется в пределах 64.39 - 64.73, вчерашнее закрытие составило 64.81, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSCU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF в настоящее время оценивается в 64.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.33% и USD. Отслеживайте движения PSCU на графике в реальном времени.

Как купить акции PSCU?

Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) по текущей цене 64.39. Ордера обычно размещаются около 64.39 или 64.69, тогда как 7 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSCU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSCU?

Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF предполагает учет годового диапазона 55.63 - 66.85 и текущей цены 64.39. Многие сравнивают -1.68% и 9.67% перед размещением ордеров на 64.39 или 64.69. Изучайте ежедневные изменения цены PSCU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) за последний год составила 66.85. Акции заметно колебались в пределах 55.63 - 66.85, сравнение с 64.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) за год составила 55.63. Сравнение с текущими 64.39 и 55.63 - 66.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSCU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSCU?

В прошлом Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.81 и 15.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
64.39 64.73
Годовой диапазон
55.63 66.85
Предыдущее закрытие
64.81
Open
64.73
Bid
64.39
Ask
64.69
Low
64.39
High
64.73
Объем
7
Дневное изменение
-0.65%
Месячное изменение
-1.68%
6-месячное изменение
9.67%
Годовое изменение
15.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%