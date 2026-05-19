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PSCD: Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

120.68 USD 1.05 (0.86%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSCD за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 120.68, а максимальная — 120.68.

Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSCD сегодня?

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) сегодня оценивается на уровне 120.68. Инструмент торгуется в пределах 120.68 - 120.68, вчерашнее закрытие составило 121.73, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSCD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF?

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF в настоящее время оценивается в 120.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.76% и USD. Отслеживайте движения PSCD на графике в реальном времени.

Как купить акции PSCD?

Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) по текущей цене 120.68. Ордера обычно размещаются около 120.68 или 120.98, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSCD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSCD?

Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF предполагает учет годового диапазона 96.36 - 121.73 и текущей цены 120.68. Многие сравнивают 0.15% и 8.54% перед размещением ордеров на 120.68 или 120.98. Изучайте ежедневные изменения цены PSCD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) за последний год составила 121.73. Акции заметно колебались в пределах 96.36 - 121.73, сравнение с 121.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) за год составила 96.36. Сравнение с текущими 120.68 и 96.36 - 121.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSCD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSCD?

В прошлом Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 121.73 и 7.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
120.68 120.68
Годовой диапазон
96.36 121.73
Предыдущее закрытие
121.73
Open
120.68
Bid
120.68
Ask
120.98
Low
120.68
High
120.68
Объем
1
Дневное изменение
-0.86%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
8.54%
Годовое изменение
7.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%