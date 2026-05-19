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PSCD: Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
Курс PSCD за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 120.68, а максимальная — 120.68.
Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSCD сегодня?
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) сегодня оценивается на уровне 120.68. Инструмент торгуется в пределах 120.68 - 120.68, вчерашнее закрытие составило 121.73, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSCD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF?
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF в настоящее время оценивается в 120.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.76% и USD. Отслеживайте движения PSCD на графике в реальном времени.
Как купить акции PSCD?
Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) по текущей цене 120.68. Ордера обычно размещаются около 120.68 или 120.98, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSCD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSCD?
Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF предполагает учет годового диапазона 96.36 - 121.73 и текущей цены 120.68. Многие сравнивают 0.15% и 8.54% перед размещением ордеров на 120.68 или 120.98. Изучайте ежедневные изменения цены PSCD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) за последний год составила 121.73. Акции заметно колебались в пределах 96.36 - 121.73, сравнение с 121.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) за год составила 96.36. Сравнение с текущими 120.68 и 96.36 - 121.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSCD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSCD?
В прошлом Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 121.73 и 7.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 121.73
- Open
- 120.68
- Bid
- 120.68
- Ask
- 120.98
- Low
- 120.68
- High
- 120.68
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- 8.54%
- Годовое изменение
- 7.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%