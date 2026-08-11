- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PRXG: Pernix Group
Курс PRXG за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.26, а максимальная — 40.41.
Следите за динамикой Pernix Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PRXG сегодня?
Pernix Group (PRXG) сегодня оценивается на уровне 40.36. Инструмент торгуется в пределах 40.26 - 40.41, вчерашнее закрытие составило 40.33, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRXG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pernix Group?
Pernix Group в настоящее время оценивается в 40.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.85% и USD. Отслеживайте движения PRXG на графике в реальном времени.
Как купить акции PRXG?
Вы можете купить акции Pernix Group (PRXG) по текущей цене 40.36. Ордера обычно размещаются около 40.36 или 40.66, тогда как 7 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRXG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PRXG?
Инвестирование в Pernix Group предполагает учет годового диапазона 31.48 - 40.81 и текущей цены 40.36. Многие сравнивают 2.25% и 17.16% перед размещением ордеров на 40.36 или 40.66. Изучайте ежедневные изменения цены PRXG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pernix Group?
Самая высокая цена Pernix Group (PRXG) за последний год составила 40.81. Акции заметно колебались в пределах 31.48 - 40.81, сравнение с 40.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pernix Group на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pernix Group?
Самая низкая цена Pernix Group (PRXG) за год составила 31.48. Сравнение с текущими 40.36 и 31.48 - 40.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRXG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PRXG?
В прошлом Pernix Group проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.33 и 16.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.33
- Open
- 40.41
- Bid
- 40.36
- Ask
- 40.66
- Low
- 40.26
- High
- 40.41
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 2.25%
- 6-месячное изменение
- 17.16%
- Годовое изменение
- 16.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%