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PRXG: Pernix Group

40.36 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PRXG за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.26, а максимальная — 40.41.

Следите за динамикой Pernix Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PRXG сегодня?

Pernix Group (PRXG) сегодня оценивается на уровне 40.36. Инструмент торгуется в пределах 40.26 - 40.41, вчерашнее закрытие составило 40.33, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRXG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pernix Group?

Pernix Group в настоящее время оценивается в 40.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.85% и USD. Отслеживайте движения PRXG на графике в реальном времени.

Как купить акции PRXG?

Вы можете купить акции Pernix Group (PRXG) по текущей цене 40.36. Ордера обычно размещаются около 40.36 или 40.66, тогда как 7 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRXG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PRXG?

Инвестирование в Pernix Group предполагает учет годового диапазона 31.48 - 40.81 и текущей цены 40.36. Многие сравнивают 2.25% и 17.16% перед размещением ордеров на 40.36 или 40.66. Изучайте ежедневные изменения цены PRXG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pernix Group?

Самая высокая цена Pernix Group (PRXG) за последний год составила 40.81. Акции заметно колебались в пределах 31.48 - 40.81, сравнение с 40.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pernix Group на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pernix Group?

Самая низкая цена Pernix Group (PRXG) за год составила 31.48. Сравнение с текущими 40.36 и 31.48 - 40.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRXG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PRXG?

В прошлом Pernix Group проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.33 и 16.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.26 40.41
Годовой диапазон
31.48 40.81
Предыдущее закрытие
40.33
Open
40.41
Bid
40.36
Ask
40.66
Low
40.26
High
40.41
Объем
7
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
2.25%
6-месячное изменение
17.16%
Годовое изменение
16.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%