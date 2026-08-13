PRXG: Pernix Group
今日PRXG汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点40.15和高点40.25进行交易。
关注Pernix Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PRXG股票今天的价格是多少？
Pernix Group股票今天的定价为40.16。它在40.15 - 40.25范围内交易，昨天的收盘价为40.36，交易量达到7。PRXG的实时价格图表显示了这些更新。
Pernix Group股票是否支付股息？
Pernix Group目前的价值为40.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.27%和USD。实时查看图表以跟踪PRXG走势。
如何购买PRXG股票？
您可以以40.16的当前价格购买Pernix Group股票。订单通常设置在40.16或40.46附近，而7和-0.22%显示市场活动。立即关注PRXG的实时图表更新。
如何投资PRXG股票？
投资Pernix Group需要考虑年度范围31.48 - 40.81和当前价格40.16。许多人在以40.16或40.46下订单之前，会比较1.75%和。实时查看PRXG价格图表，了解每日变化。
Pernix Group股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pernix Group的最高价格是40.81。在31.48 - 40.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pernix Group的绩效。
Pernix Group股票的最低价格是多少？
Pernix Group（PRXG）的最低价格为31.48。将其与当前的40.16和31.48 - 40.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PRXG股票是什么时候拆分的？
Pernix Group历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.36和16.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.36
- 开盘价
- 40.25
- 卖价
- 40.16
- 买价
- 40.46
- 最低价
- 40.15
- 最高价
- 40.25
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.50%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 16.57%
- 年变化
- 16.27%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%