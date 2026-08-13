PRXG股票今天的价格是多少？ Pernix Group股票今天的定价为40.16。它在40.15 - 40.25范围内交易，昨天的收盘价为40.36，交易量达到7。PRXG的实时价格图表显示了这些更新。

Pernix Group股票是否支付股息？ Pernix Group目前的价值为40.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.27%和USD。实时查看图表以跟踪PRXG走势。

如何购买PRXG股票？ 您可以以40.16的当前价格购买Pernix Group股票。订单通常设置在40.16或40.46附近，而7和-0.22%显示市场活动。立即关注PRXG的实时图表更新。

如何投资PRXG股票？ 投资Pernix Group需要考虑年度范围31.48 - 40.81和当前价格40.16。许多人在以40.16或40.46下订单之前，会比较1.75%和。实时查看PRXG价格图表，了解每日变化。

Pernix Group股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Pernix Group的最高价格是40.81。在31.48 - 40.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pernix Group的绩效。

Pernix Group股票的最低价格是多少？ Pernix Group（PRXG）的最低价格为31.48。将其与当前的40.16和31.48 - 40.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。