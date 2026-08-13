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PRXG: Pernix Group

40.16 USD 0.20 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PRXG汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点40.15和高点40.25进行交易。

关注Pernix Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

PRXG股票今天的价格是多少？

Pernix Group股票今天的定价为40.16。它在40.15 - 40.25范围内交易，昨天的收盘价为40.36，交易量达到7。PRXG的实时价格图表显示了这些更新。

Pernix Group股票是否支付股息？

Pernix Group目前的价值为40.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.27%和USD。实时查看图表以跟踪PRXG走势。

如何购买PRXG股票？

您可以以40.16的当前价格购买Pernix Group股票。订单通常设置在40.16或40.46附近，而7和-0.22%显示市场活动。立即关注PRXG的实时图表更新。

如何投资PRXG股票？

投资Pernix Group需要考虑年度范围31.48 - 40.81和当前价格40.16。许多人在以40.16或40.46下订单之前，会比较1.75%和。实时查看PRXG价格图表，了解每日变化。

Pernix Group股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pernix Group的最高价格是40.81。在31.48 - 40.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pernix Group的绩效。

Pernix Group股票的最低价格是多少？

Pernix Group（PRXG）的最低价格为31.48。将其与当前的40.16和31.48 - 40.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRXG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PRXG股票是什么时候拆分的？

Pernix Group历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.36和16.27%中可见。

日范围
40.15 40.25
年范围
31.48 40.81
前一天收盘价
40.36
开盘价
40.25
卖价
40.16
买价
40.46
最低价
40.15
最高价
40.25
交易量
7
日变化
-0.50%
月变化
1.75%
6个月变化
16.57%
年变化
16.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%