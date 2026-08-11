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PRVS: Parnassus Value Select ETF
Курс PRVS за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.46, а максимальная — 33.58.
Следите за динамикой Parnassus Value Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PRVS сегодня?
Parnassus Value Select ETF (PRVS) сегодня оценивается на уровне 33.50. Инструмент торгуется в пределах 33.46 - 33.58, вчерашнее закрытие составило 33.53, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRVS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Parnassus Value Select ETF?
Parnassus Value Select ETF в настоящее время оценивается в 33.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.65% и USD. Отслеживайте движения PRVS на графике в реальном времени.
Как купить акции PRVS?
Вы можете купить акции Parnassus Value Select ETF (PRVS) по текущей цене 33.50. Ордера обычно размещаются около 33.50 или 33.80, тогда как 19 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRVS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PRVS?
Инвестирование в Parnassus Value Select ETF предполагает учет годового диапазона 26.75 - 33.62 и текущей цены 33.50. Многие сравнивают 0.90% и 14.53% перед размещением ордеров на 33.50 или 33.80. Изучайте ежедневные изменения цены PRVS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Parnassus Value Select ETF?
Самая высокая цена Parnassus Value Select ETF (PRVS) за последний год составила 33.62. Акции заметно колебались в пределах 26.75 - 33.62, сравнение с 33.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Parnassus Value Select ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Parnassus Value Select ETF?
Самая низкая цена Parnassus Value Select ETF (PRVS) за год составила 26.75. Сравнение с текущими 33.50 и 26.75 - 33.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRVS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PRVS?
В прошлом Parnassus Value Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.53 и 14.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.53
- Open
- 33.49
- Bid
- 33.50
- Ask
- 33.80
- Low
- 33.46
- High
- 33.58
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 14.53%
- Годовое изменение
- 14.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%