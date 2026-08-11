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PRVS: Parnassus Value Select ETF

33.50 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PRVS за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.46, а максимальная — 33.58.

Следите за динамикой Parnassus Value Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PRVS сегодня?

Parnassus Value Select ETF (PRVS) сегодня оценивается на уровне 33.50. Инструмент торгуется в пределах 33.46 - 33.58, вчерашнее закрытие составило 33.53, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRVS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Parnassus Value Select ETF?

Parnassus Value Select ETF в настоящее время оценивается в 33.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.65% и USD. Отслеживайте движения PRVS на графике в реальном времени.

Как купить акции PRVS?

Вы можете купить акции Parnassus Value Select ETF (PRVS) по текущей цене 33.50. Ордера обычно размещаются около 33.50 или 33.80, тогда как 19 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRVS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PRVS?

Инвестирование в Parnassus Value Select ETF предполагает учет годового диапазона 26.75 - 33.62 и текущей цены 33.50. Многие сравнивают 0.90% и 14.53% перед размещением ордеров на 33.50 или 33.80. Изучайте ежедневные изменения цены PRVS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Parnassus Value Select ETF?

Самая высокая цена Parnassus Value Select ETF (PRVS) за последний год составила 33.62. Акции заметно колебались в пределах 26.75 - 33.62, сравнение с 33.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Parnassus Value Select ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Parnassus Value Select ETF?

Самая низкая цена Parnassus Value Select ETF (PRVS) за год составила 26.75. Сравнение с текущими 33.50 и 26.75 - 33.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRVS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PRVS?

В прошлом Parnassus Value Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.53 и 14.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.46 33.58
Годовой диапазон
26.75 33.62
Предыдущее закрытие
33.53
Open
33.49
Bid
33.50
Ask
33.80
Low
33.46
High
33.58
Объем
19
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
14.53%
Годовое изменение
14.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%