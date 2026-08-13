PRVS股票今天的价格是多少？ Parnassus Value Select ETF股票今天的定价为33.46。它在33.43 - 33.53范围内交易，昨天的收盘价为33.50，交易量达到9。PRVS的实时价格图表显示了这些更新。

Parnassus Value Select ETF股票是否支付股息？ Parnassus Value Select ETF目前的价值为33.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.51%和USD。实时查看图表以跟踪PRVS走势。

如何购买PRVS股票？ 您可以以33.46的当前价格购买Parnassus Value Select ETF股票。订单通常设置在33.46或33.76附近，而9和-0.21%显示市场活动。立即关注PRVS的实时图表更新。

如何投资PRVS股票？ 投资Parnassus Value Select ETF需要考虑年度范围26.75 - 33.62和当前价格33.46。许多人在以33.46或33.76下订单之前，会比较0.78%和。实时查看PRVS价格图表，了解每日变化。

Parnassus Value Select ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Parnassus Value Select ETF的最高价格是33.62。在26.75 - 33.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Parnassus Value Select ETF的绩效。

Parnassus Value Select ETF股票的最低价格是多少？ Parnassus Value Select ETF（PRVS）的最低价格为26.75。将其与当前的33.46和26.75 - 33.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRVS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。