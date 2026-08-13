PRVS: Parnassus Value Select ETF
今日PRVS汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点33.43和高点33.53进行交易。
关注Parnassus Value Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PRVS股票今天的价格是多少？
Parnassus Value Select ETF股票今天的定价为33.46。它在33.43 - 33.53范围内交易，昨天的收盘价为33.50，交易量达到9。PRVS的实时价格图表显示了这些更新。
Parnassus Value Select ETF股票是否支付股息？
Parnassus Value Select ETF目前的价值为33.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.51%和USD。实时查看图表以跟踪PRVS走势。
如何购买PRVS股票？
您可以以33.46的当前价格购买Parnassus Value Select ETF股票。订单通常设置在33.46或33.76附近，而9和-0.21%显示市场活动。立即关注PRVS的实时图表更新。
如何投资PRVS股票？
投资Parnassus Value Select ETF需要考虑年度范围26.75 - 33.62和当前价格33.46。许多人在以33.46或33.76下订单之前，会比较0.78%和。实时查看PRVS价格图表，了解每日变化。
Parnassus Value Select ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Parnassus Value Select ETF的最高价格是33.62。在26.75 - 33.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Parnassus Value Select ETF的绩效。
Parnassus Value Select ETF股票的最低价格是多少？
Parnassus Value Select ETF（PRVS）的最低价格为26.75。将其与当前的33.46和26.75 - 33.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRVS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PRVS股票是什么时候拆分的？
Parnassus Value Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.50和14.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.50
- 开盘价
- 33.53
- 卖价
- 33.46
- 买价
- 33.76
- 最低价
- 33.43
- 最高价
- 33.53
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 0.78%
- 6个月变化
- 14.39%
- 年变化
- 14.51%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%