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PRVS: Parnassus Value Select ETF

33.46 USD 0.04 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PRVS汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点33.43和高点33.53进行交易。

关注Parnassus Value Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PRVS股票今天的价格是多少？

Parnassus Value Select ETF股票今天的定价为33.46。它在33.43 - 33.53范围内交易，昨天的收盘价为33.50，交易量达到9。PRVS的实时价格图表显示了这些更新。

Parnassus Value Select ETF股票是否支付股息？

Parnassus Value Select ETF目前的价值为33.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.51%和USD。实时查看图表以跟踪PRVS走势。

如何购买PRVS股票？

您可以以33.46的当前价格购买Parnassus Value Select ETF股票。订单通常设置在33.46或33.76附近，而9和-0.21%显示市场活动。立即关注PRVS的实时图表更新。

如何投资PRVS股票？

投资Parnassus Value Select ETF需要考虑年度范围26.75 - 33.62和当前价格33.46。许多人在以33.46或33.76下订单之前，会比较0.78%和。实时查看PRVS价格图表，了解每日变化。

Parnassus Value Select ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Parnassus Value Select ETF的最高价格是33.62。在26.75 - 33.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Parnassus Value Select ETF的绩效。

Parnassus Value Select ETF股票的最低价格是多少？

Parnassus Value Select ETF（PRVS）的最低价格为26.75。将其与当前的33.46和26.75 - 33.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRVS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PRVS股票是什么时候拆分的？

Parnassus Value Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.50和14.51%中可见。

日范围
33.43 33.53
年范围
26.75 33.62
前一天收盘价
33.50
开盘价
33.53
卖价
33.46
买价
33.76
最低价
33.43
最高价
33.53
交易量
9
日变化
-0.12%
月变化
0.78%
6个月变化
14.39%
年变化
14.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%