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PRNT: 3D Printing (The) ETF
Курс PRNT за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.00, а максимальная — 26.13.
Следите за динамикой 3D Printing (The) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PRNT сегодня?
3D Printing (The) ETF (PRNT) сегодня оценивается на уровне 26.01. Инструмент торгуется в пределах 26.00 - 26.13, вчерашнее закрытие составило 25.99, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRNT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 3D Printing (The) ETF?
3D Printing (The) ETF в настоящее время оценивается в 26.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.95% и USD. Отслеживайте движения PRNT на графике в реальном времени.
Как купить акции PRNT?
Вы можете купить акции 3D Printing (The) ETF (PRNT) по текущей цене 26.01. Ордера обычно размещаются около 26.01 или 26.31, тогда как 6 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRNT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PRNT?
Инвестирование в 3D Printing (The) ETF предполагает учет годового диапазона 19.82 - 26.60 и текущей цены 26.01. Многие сравнивают 6.21% и 16.64% перед размещением ордеров на 26.01 или 26.31. Изучайте ежедневные изменения цены PRNT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 3D Printing (The) ETF?
Самая высокая цена 3D Printing (The) ETF (PRNT) за последний год составила 26.60. Акции заметно колебались в пределах 19.82 - 26.60, сравнение с 25.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 3D Printing (The) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 3D Printing (The) ETF?
Самая низкая цена 3D Printing (The) ETF (PRNT) за год составила 19.82. Сравнение с текущими 26.01 и 19.82 - 26.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRNT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PRNT?
В прошлом 3D Printing (The) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.99 и 16.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.99
- Open
- 26.00
- Bid
- 26.01
- Ask
- 26.31
- Low
- 26.00
- High
- 26.13
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 6.21%
- 6-месячное изменение
- 16.64%
- Годовое изменение
- 16.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%