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PRNT: 3D Printing (The) ETF

26.01 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PRNT за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.00, а максимальная — 26.13.

Следите за динамикой 3D Printing (The) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PRNT сегодня?

3D Printing (The) ETF (PRNT) сегодня оценивается на уровне 26.01. Инструмент торгуется в пределах 26.00 - 26.13, вчерашнее закрытие составило 25.99, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRNT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 3D Printing (The) ETF?

3D Printing (The) ETF в настоящее время оценивается в 26.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.95% и USD. Отслеживайте движения PRNT на графике в реальном времени.

Как купить акции PRNT?

Вы можете купить акции 3D Printing (The) ETF (PRNT) по текущей цене 26.01. Ордера обычно размещаются около 26.01 или 26.31, тогда как 6 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRNT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PRNT?

Инвестирование в 3D Printing (The) ETF предполагает учет годового диапазона 19.82 - 26.60 и текущей цены 26.01. Многие сравнивают 6.21% и 16.64% перед размещением ордеров на 26.01 или 26.31. Изучайте ежедневные изменения цены PRNT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 3D Printing (The) ETF?

Самая высокая цена 3D Printing (The) ETF (PRNT) за последний год составила 26.60. Акции заметно колебались в пределах 19.82 - 26.60, сравнение с 25.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 3D Printing (The) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 3D Printing (The) ETF?

Самая низкая цена 3D Printing (The) ETF (PRNT) за год составила 19.82. Сравнение с текущими 26.01 и 19.82 - 26.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRNT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PRNT?

В прошлом 3D Printing (The) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.99 и 16.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.00 26.13
Годовой диапазон
19.82 26.60
Предыдущее закрытие
25.99
Open
26.00
Bid
26.01
Ask
26.31
Low
26.00
High
26.13
Объем
6
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
6.21%
6-месячное изменение
16.64%
Годовое изменение
16.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%