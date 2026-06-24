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PRNT: 3D Printing (The) ETF

26.13 USD 0.12 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PRNT汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点26.07和高点26.16进行交易。

关注3D Printing (The) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRNT新闻

常见问题解答

PRNT股票今天的价格是多少？

3D Printing (The) ETF股票今天的定价为26.13。它在26.07 - 26.16范围内交易，昨天的收盘价为26.01，交易量达到8。PRNT的实时价格图表显示了这些更新。

3D Printing (The) ETF股票是否支付股息？

3D Printing (The) ETF目前的价值为26.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.49%和USD。实时查看图表以跟踪PRNT走势。

如何购买PRNT股票？

您可以以26.13的当前价格购买3D Printing (The) ETF股票。订单通常设置在26.13或26.43附近，而8和-0.11%显示市场活动。立即关注PRNT的实时图表更新。

如何投资PRNT股票？

投资3D Printing (The) ETF需要考虑年度范围19.82 - 26.60和当前价格26.13。许多人在以26.13或26.43下订单之前，会比较6.70%和。实时查看PRNT价格图表，了解每日变化。

3D Printing (The) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，3D Printing (The) ETF的最高价格是26.60。在19.82 - 26.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3D Printing (The) ETF的绩效。

3D Printing (The) ETF股票的最低价格是多少？

3D Printing (The) ETF（PRNT）的最低价格为19.82。将其与当前的26.13和19.82 - 26.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRNT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PRNT股票是什么时候拆分的？

3D Printing (The) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.01和17.49%中可见。

日范围
26.07 26.16
年范围
19.82 26.60
前一天收盘价
26.01
开盘价
26.16
卖价
26.13
买价
26.43
最低价
26.07
最高价
26.16
交易量
8
日变化
0.46%
月变化
6.70%
6个月变化
17.17%
年变化
17.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%