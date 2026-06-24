PRNT: 3D Printing (The) ETF
今日PRNT汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点26.07和高点26.16进行交易。
关注3D Printing (The) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PRNT股票今天的价格是多少？
3D Printing (The) ETF股票今天的定价为26.13。它在26.07 - 26.16范围内交易，昨天的收盘价为26.01，交易量达到8。PRNT的实时价格图表显示了这些更新。
3D Printing (The) ETF股票是否支付股息？
3D Printing (The) ETF目前的价值为26.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.49%和USD。实时查看图表以跟踪PRNT走势。
如何购买PRNT股票？
您可以以26.13的当前价格购买3D Printing (The) ETF股票。订单通常设置在26.13或26.43附近，而8和-0.11%显示市场活动。立即关注PRNT的实时图表更新。
如何投资PRNT股票？
投资3D Printing (The) ETF需要考虑年度范围19.82 - 26.60和当前价格26.13。许多人在以26.13或26.43下订单之前，会比较6.70%和。实时查看PRNT价格图表，了解每日变化。
3D Printing (The) ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，3D Printing (The) ETF的最高价格是26.60。在19.82 - 26.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3D Printing (The) ETF的绩效。
3D Printing (The) ETF股票的最低价格是多少？
3D Printing (The) ETF（PRNT）的最低价格为19.82。将其与当前的26.13和19.82 - 26.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRNT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PRNT股票是什么时候拆分的？
3D Printing (The) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.01和17.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.01
- 开盘价
- 26.16
- 卖价
- 26.13
- 买价
- 26.43
- 最低价
- 26.07
- 最高价
- 26.16
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- 6.70%
- 6个月变化
- 17.17%
- 年变化
- 17.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%