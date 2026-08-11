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PRMR: PeakShares RMR Prime Equity ETF

28.95 USD 0.17 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PRMR за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.92, а максимальная — 29.03.

Следите за динамикой PeakShares RMR Prime Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PRMR сегодня?

PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) сегодня оценивается на уровне 28.95. Инструмент торгуется в пределах 28.92 - 29.03, вчерашнее закрытие составило 28.78, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRMR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PeakShares RMR Prime Equity ETF?

PeakShares RMR Prime Equity ETF в настоящее время оценивается в 28.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.43% и USD. Отслеживайте движения PRMR на графике в реальном времени.

Как купить акции PRMR?

Вы можете купить акции PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) по текущей цене 28.95. Ордера обычно размещаются около 28.95 или 29.25, тогда как 23 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRMR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PRMR?

Инвестирование в PeakShares RMR Prime Equity ETF предполагает учет годового диапазона 22.80 - 29.03 и текущей цены 28.95. Многие сравнивают 3.95% и 18.26% перед размещением ордеров на 28.95 или 29.25. Изучайте ежедневные изменения цены PRMR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PeakShares RMR Prime Equity ETF?

Самая высокая цена PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) за последний год составила 29.03. Акции заметно колебались в пределах 22.80 - 29.03, сравнение с 28.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PeakShares RMR Prime Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PeakShares RMR Prime Equity ETF?

Самая низкая цена PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) за год составила 22.80. Сравнение с текущими 28.95 и 22.80 - 29.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRMR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PRMR?

В прошлом PeakShares RMR Prime Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.78 и 15.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.92 29.03
Годовой диапазон
22.80 29.03
Предыдущее закрытие
28.78
Open
28.92
Bid
28.95
Ask
29.25
Low
28.92
High
29.03
Объем
23
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
3.95%
6-месячное изменение
18.26%
Годовое изменение
15.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%