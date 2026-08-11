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PRMR: PeakShares RMR Prime Equity ETF
Курс PRMR за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.92, а максимальная — 29.03.
Следите за динамикой PeakShares RMR Prime Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PRMR сегодня?
PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) сегодня оценивается на уровне 28.95. Инструмент торгуется в пределах 28.92 - 29.03, вчерашнее закрытие составило 28.78, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRMR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PeakShares RMR Prime Equity ETF?
PeakShares RMR Prime Equity ETF в настоящее время оценивается в 28.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.43% и USD. Отслеживайте движения PRMR на графике в реальном времени.
Как купить акции PRMR?
Вы можете купить акции PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) по текущей цене 28.95. Ордера обычно размещаются около 28.95 или 29.25, тогда как 23 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRMR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PRMR?
Инвестирование в PeakShares RMR Prime Equity ETF предполагает учет годового диапазона 22.80 - 29.03 и текущей цены 28.95. Многие сравнивают 3.95% и 18.26% перед размещением ордеров на 28.95 или 29.25. Изучайте ежедневные изменения цены PRMR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PeakShares RMR Prime Equity ETF?
Самая высокая цена PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) за последний год составила 29.03. Акции заметно колебались в пределах 22.80 - 29.03, сравнение с 28.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PeakShares RMR Prime Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PeakShares RMR Prime Equity ETF?
Самая низкая цена PeakShares RMR Prime Equity ETF (PRMR) за год составила 22.80. Сравнение с текущими 28.95 и 22.80 - 29.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRMR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PRMR?
В прошлом PeakShares RMR Prime Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.78 и 15.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.78
- Open
- 28.92
- Bid
- 28.95
- Ask
- 29.25
- Low
- 28.92
- High
- 29.03
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- 3.95%
- 6-месячное изменение
- 18.26%
- Годовое изменение
- 15.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%