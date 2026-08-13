PRMR: PeakShares RMR Prime Equity ETF
今日PRMR汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点28.82和高点28.90进行交易。
关注PeakShares RMR Prime Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PRMR股票今天的价格是多少？
PeakShares RMR Prime Equity ETF股票今天的定价为28.83。它在28.82 - 28.90范围内交易，昨天的收盘价为28.95，交易量达到14。PRMR的实时价格图表显示了这些更新。
PeakShares RMR Prime Equity ETF股票是否支付股息？
PeakShares RMR Prime Equity ETF目前的价值为28.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.95%和USD。实时查看图表以跟踪PRMR走势。
如何购买PRMR股票？
您可以以28.83的当前价格购买PeakShares RMR Prime Equity ETF股票。订单通常设置在28.83或29.13附近，而14和-0.24%显示市场活动。立即关注PRMR的实时图表更新。
如何投资PRMR股票？
投资PeakShares RMR Prime Equity ETF需要考虑年度范围22.80 - 29.03和当前价格28.83。许多人在以28.83或29.13下订单之前，会比较3.52%和。实时查看PRMR价格图表，了解每日变化。
PeakShares RMR Prime Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PeakShares RMR Prime Equity ETF的最高价格是29.03。在22.80 - 29.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PeakShares RMR Prime Equity ETF的绩效。
PeakShares RMR Prime Equity ETF股票的最低价格是多少？
PeakShares RMR Prime Equity ETF（PRMR）的最低价格为22.80。将其与当前的28.83和22.80 - 29.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRMR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PRMR股票是什么时候拆分的？
PeakShares RMR Prime Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.95和14.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.95
- 开盘价
- 28.90
- 卖价
- 28.83
- 买价
- 29.13
- 最低价
- 28.82
- 最高价
- 28.90
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- 3.52%
- 6个月变化
- 17.77%
- 年变化
- 14.95%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%