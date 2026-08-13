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PRMR: PeakShares RMR Prime Equity ETF

28.83 USD 0.12 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PRMR汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点28.82和高点28.90进行交易。

关注PeakShares RMR Prime Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PRMR股票今天的价格是多少？

PeakShares RMR Prime Equity ETF股票今天的定价为28.83。它在28.82 - 28.90范围内交易，昨天的收盘价为28.95，交易量达到14。PRMR的实时价格图表显示了这些更新。

PeakShares RMR Prime Equity ETF股票是否支付股息？

PeakShares RMR Prime Equity ETF目前的价值为28.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.95%和USD。实时查看图表以跟踪PRMR走势。

如何购买PRMR股票？

您可以以28.83的当前价格购买PeakShares RMR Prime Equity ETF股票。订单通常设置在28.83或29.13附近，而14和-0.24%显示市场活动。立即关注PRMR的实时图表更新。

如何投资PRMR股票？

投资PeakShares RMR Prime Equity ETF需要考虑年度范围22.80 - 29.03和当前价格28.83。许多人在以28.83或29.13下订单之前，会比较3.52%和。实时查看PRMR价格图表，了解每日变化。

PeakShares RMR Prime Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PeakShares RMR Prime Equity ETF的最高价格是29.03。在22.80 - 29.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PeakShares RMR Prime Equity ETF的绩效。

PeakShares RMR Prime Equity ETF股票的最低价格是多少？

PeakShares RMR Prime Equity ETF（PRMR）的最低价格为22.80。将其与当前的28.83和22.80 - 29.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRMR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PRMR股票是什么时候拆分的？

PeakShares RMR Prime Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.95和14.95%中可见。

日范围
28.82 28.90
年范围
22.80 29.03
前一天收盘价
28.95
开盘价
28.90
卖价
28.83
买价
29.13
最低价
28.82
最高价
28.90
交易量
14
日变化
-0.41%
月变化
3.52%
6个月变化
17.77%
年变化
14.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%