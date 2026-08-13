PRMR股票今天的价格是多少？ PeakShares RMR Prime Equity ETF股票今天的定价为28.83。它在28.82 - 28.90范围内交易，昨天的收盘价为28.95，交易量达到14。PRMR的实时价格图表显示了这些更新。

PeakShares RMR Prime Equity ETF股票是否支付股息？ PeakShares RMR Prime Equity ETF目前的价值为28.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.95%和USD。实时查看图表以跟踪PRMR走势。

如何购买PRMR股票？ 您可以以28.83的当前价格购买PeakShares RMR Prime Equity ETF股票。订单通常设置在28.83或29.13附近，而14和-0.24%显示市场活动。立即关注PRMR的实时图表更新。

如何投资PRMR股票？ 投资PeakShares RMR Prime Equity ETF需要考虑年度范围22.80 - 29.03和当前价格28.83。许多人在以28.83或29.13下订单之前，会比较3.52%和。实时查看PRMR价格图表，了解每日变化。

PeakShares RMR Prime Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PeakShares RMR Prime Equity ETF的最高价格是29.03。在22.80 - 29.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PeakShares RMR Prime Equity ETF的绩效。

PeakShares RMR Prime Equity ETF股票的最低价格是多少？ PeakShares RMR Prime Equity ETF（PRMR）的最低价格为22.80。将其与当前的28.83和22.80 - 29.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRMR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。