PRME: Prime Medicine Inc
4.67 USD 0.66 (16.46%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRME за сегодня изменился на 16.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.96, а максимальная — 4.70.
Следите за динамикой Prime Medicine Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRME
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts stock positions, buys PRME and TWST
- Prime Drink Group shifts from rights offering to private placement
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Prime Medicine, Inc. (PRME) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:PRME)
- Prime Medicine, Inc. (PRME) Presents at Citi's Biopharma
- Prime Drink Group receives extension for annual financial filings
- Guggenheim cuts Prime Medicine stock price target to $5 from $18
- Prime Medicine stock price target lowered to $10 at Chardan on cash update
- Prime Medicine, Inc. (PRME) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Friday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Arch venture fund XII buys Prime Medicine shares worth $9.99m
- Cathie Wood Buys $69M Worth of Figma Stock on Blockbuster IPO Debut - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK buys Prime Medicine, sells CRISPR stock
- Prime Medicine stock falls after pricing public offering
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Prime Medicine launches public offering of common stock
- Prime Medicine, Inc. (PRME) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- 3 Genomics Stocks Worth Adding to Your Portfolio in 2025
- Galaxy Digital, Blaize Holdings, Verizon And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AbCellera Biologics (NASDAQ:ABCL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Prime Medicine stock price target reiterated at $6 by JMP on CF funding
- Prime Medicine stock rating reiterated by H.C. Wainwright on CF partnership
- Cystic Fibrosis Foundation expands funding for Prime Medicine
Дневной диапазон
3.96 4.70
Годовой диапазон
1.11 5.17
- Предыдущее закрытие
- 4.01
- Open
- 3.96
- Bid
- 4.67
- Ask
- 4.97
- Low
- 3.96
- High
- 4.70
- Объем
- 6.440 K
- Дневное изменение
- 16.46%
- Месячное изменение
- 47.32%
- 6-месячное изменение
- 139.49%
- Годовое изменение
- 19.74%
