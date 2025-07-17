Währungen / PRME
PRME: Prime Medicine Inc
5.13 USD 0.01 (0.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRME hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.00 bis zu einem Hoch von 5.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prime Medicine Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PRME News
- Cathie Woods ARK ETF justiert Portfolio mit strategischen Käufen und Verkäufen
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts stock positions, buys PRME and TWST
- Prime Drink Group shifts from rights offering to private placement
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Prime Medicine, Inc. (PRME) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference - Slideshow (NASDAQ:PRME)
- Prime Medicine, Inc. (PRME) Presents at Citi's Biopharma
- Prime Drink Group receives extension for annual financial filings
- Guggenheim cuts Prime Medicine stock price target to $5 from $18
- Prime Medicine stock price target lowered to $10 at Chardan on cash update
- Prime Medicine, Inc. (PRME) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Friday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Arch venture fund XII buys Prime Medicine shares worth $9.99m
- Cathie Wood Buys $69M Worth of Figma Stock on Blockbuster IPO Debut - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK buys Prime Medicine, sells CRISPR stock
- Prime Medicine stock falls after pricing public offering
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Prime Medicine launches public offering of common stock
- Prime Medicine, Inc. (PRME) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- 3 Genomics Stocks Worth Adding to Your Portfolio in 2025
- Galaxy Digital, Blaize Holdings, Verizon And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AbCellera Biologics (NASDAQ:ABCL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Prime Medicine stock price target reiterated at $6 by JMP on CF funding
- Prime Medicine stock rating reiterated by H.C. Wainwright on CF partnership
Tagesspanne
5.00 5.15
Jahresspanne
1.11 5.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.12
- Eröffnung
- 5.13
- Bid
- 5.13
- Ask
- 5.43
- Tief
- 5.00
- Hoch
- 5.15
- Volumen
- 930
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 61.83%
- 6-Monatsänderung
- 163.08%
- Jahresänderung
- 31.54%
