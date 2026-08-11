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PRIF-PD: Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du

24.51 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PRIF-PD за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.51, а максимальная — 24.54.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PRIF-PD сегодня?

Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du (PRIF-PD) сегодня оценивается на уровне 24.51. Инструмент торгуется в пределах 24.51 - 24.54, вчерашнее закрытие составило 24.53, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRIF-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du?

Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du в настоящее время оценивается в 24.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.49% и USD. Отслеживайте движения PRIF-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции PRIF-PD?

Вы можете купить акции Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du (PRIF-PD) по текущей цене 24.51. Ордера обычно размещаются около 24.51 или 24.81, тогда как 3 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRIF-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PRIF-PD?

Инвестирование в Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du предполагает учет годового диапазона 24.25 - 26.35 и текущей цены 24.51. Многие сравнивают 0.16% и -0.77% перед размещением ордеров на 24.51 или 24.81. Изучайте ежедневные изменения цены PRIF-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du?

Самая высокая цена Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du (PRIF-PD) за последний год составила 26.35. Акции заметно колебались в пределах 24.25 - 26.35, сравнение с 24.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du?

Самая низкая цена Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du (PRIF-PD) за год составила 24.25. Сравнение с текущими 24.51 и 24.25 - 26.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRIF-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PRIF-PD?

В прошлом Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.53 и 0.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.51 24.54
Годовой диапазон
24.25 26.35
Предыдущее закрытие
24.53
Open
24.53
Bid
24.51
Ask
24.81
Low
24.51
High
24.54
Объем
3
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-0.77%
Годовое изменение
0.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%