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PRIF-PD: Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du

24.66 USD 0.15 (0.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PRIF-PD汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点24.64和高点24.66进行交易。

关注Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PRIF-PD股票今天的价格是多少？

Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du股票今天的定价为24.66。它在24.64 - 24.66范围内交易，昨天的收盘价为24.51，交易量达到3。PRIF-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du股票是否支付股息？

Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du目前的价值为24.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.11%和USD。实时查看图表以跟踪PRIF-PD走势。

如何购买PRIF-PD股票？

您可以以24.66的当前价格购买Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du股票。订单通常设置在24.66或24.96附近，而3和0.08%显示市场活动。立即关注PRIF-PD的实时图表更新。

如何投资PRIF-PD股票？

投资Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du需要考虑年度范围24.25 - 26.35和当前价格24.66。许多人在以24.66或24.96下订单之前，会比较0.78%和。实时查看PRIF-PD价格图表，了解每日变化。

Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du的最高价格是26.35。在24.25 - 26.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du的绩效。

Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du股票的最低价格是多少？

Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du（PRIF-PD）的最低价格为24.25。将其与当前的24.66和24.25 - 26.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRIF-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PRIF-PD股票是什么时候拆分的？

Priority Income Fund Inc 7.00% Series D Term Preferred Stock du历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.51和1.11%中可见。

日范围
24.64 24.66
年范围
24.25 26.35
前一天收盘价
24.51
开盘价
24.64
卖价
24.66
买价
24.96
最低价
24.64
最高价
24.66
交易量
3
日变化
0.61%
月变化
0.78%
6个月变化
-0.16%
年变化
1.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%