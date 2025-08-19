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PREF: Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
Курс PREF за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.84, а максимальная — 18.87.
Следите за динамикой Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PREF сегодня?
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) сегодня оценивается на уровне 18.85. Инструмент торгуется в пределах 18.84 - 18.87, вчерашнее закрытие составило 18.86, а торговый объем достиг 148. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PREF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF?
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF в настоящее время оценивается в 18.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.98% и USD. Отслеживайте движения PREF на графике в реальном времени.
Как купить акции PREF?
Вы можете купить акции Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) по текущей цене 18.85. Ордера обычно размещаются около 18.85 или 19.15, тогда как 148 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PREF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PREF?
Инвестирование в Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF предполагает учет годового диапазона 18.64 - 19.28 и текущей цены 18.85. Многие сравнивают 0.32% и -1.26% перед размещением ордеров на 18.85 или 19.15. Изучайте ежедневные изменения цены PREF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF?
Самая высокая цена Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) за последний год составила 19.28. Акции заметно колебались в пределах 18.64 - 19.28, сравнение с 18.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF?
Самая низкая цена Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) за год составила 18.64. Сравнение с текущими 18.85 и 18.64 - 19.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PREF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PREF?
В прошлом Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.86 и -1.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.86
- Open
- 18.84
- Bid
- 18.85
- Ask
- 19.15
- Low
- 18.84
- High
- 18.87
- Объем
- 148
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- -1.26%
- Годовое изменение
- -1.98%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%