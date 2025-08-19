PREF: Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
今日PREF汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点18.82和高点18.84进行交易。
关注Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PREF股票今天的价格是多少？
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF股票今天的定价为18.83。它在18.82 - 18.84范围内交易，昨天的收盘价为18.85，交易量达到120。PREF的实时价格图表显示了这些更新。
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF股票是否支付股息？
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF目前的价值为18.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.08%和USD。实时查看图表以跟踪PREF走势。
如何购买PREF股票？
您可以以18.83的当前价格购买Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF股票。订单通常设置在18.83或19.13附近，而120和0.00%显示市场活动。立即关注PREF的实时图表更新。
如何投资PREF股票？
投资Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF需要考虑年度范围18.64 - 19.28和当前价格18.83。许多人在以18.83或19.13下订单之前，会比较0.21%和。实时查看PREF价格图表，了解每日变化。
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF的最高价格是19.28。在18.64 - 19.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF的绩效。
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF股票的最低价格是多少？
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF（PREF）的最低价格为18.64。将其与当前的18.83和18.64 - 19.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PREF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PREF股票是什么时候拆分的？
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.85和-2.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.85
- 开盘价
- 18.83
- 卖价
- 18.83
- 买价
- 19.13
- 最低价
- 18.82
- 最高价
- 18.84
- 交易量
- 120
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 0.21%
- 6个月变化
- -1.36%
- 年变化
- -2.08%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%