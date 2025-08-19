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PREF: Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF

18.83 USD 0.02 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PREF汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点18.82和高点18.84进行交易。

关注Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PREF新闻

常见问题解答

PREF股票今天的价格是多少？

Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF股票今天的定价为18.83。它在18.82 - 18.84范围内交易，昨天的收盘价为18.85，交易量达到120。PREF的实时价格图表显示了这些更新。

Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF股票是否支付股息？

Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF目前的价值为18.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.08%和USD。实时查看图表以跟踪PREF走势。

如何购买PREF股票？

您可以以18.83的当前价格购买Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF股票。订单通常设置在18.83或19.13附近，而120和0.00%显示市场活动。立即关注PREF的实时图表更新。

如何投资PREF股票？

投资Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF需要考虑年度范围18.64 - 19.28和当前价格18.83。许多人在以18.83或19.13下订单之前，会比较0.21%和。实时查看PREF价格图表，了解每日变化。

Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF的最高价格是19.28。在18.64 - 19.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF的绩效。

Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF股票的最低价格是多少？

Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF（PREF）的最低价格为18.64。将其与当前的18.83和18.64 - 19.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PREF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PREF股票是什么时候拆分的？

Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.85和-2.08%中可见。

日范围
18.82 18.84
年范围
18.64 19.28
前一天收盘价
18.85
开盘价
18.83
卖价
18.83
买价
19.13
最低价
18.82
最高价
18.84
交易量
120
日变化
-0.11%
月变化
0.21%
6个月变化
-1.36%
年变化
-2.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%