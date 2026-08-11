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PRCS: Parnassus Core Select ETF

29.74 USD 0.11 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PRCS за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.71, а максимальная — 29.88.

Следите за динамикой Parnassus Core Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PRCS сегодня?

Parnassus Core Select ETF (PRCS) сегодня оценивается на уровне 29.74. Инструмент торгуется в пределах 29.71 - 29.88, вчерашнее закрытие составило 29.85, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRCS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Parnassus Core Select ETF?

Parnassus Core Select ETF в настоящее время оценивается в 29.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.89% и USD. Отслеживайте движения PRCS на графике в реальном времени.

Как купить акции PRCS?

Вы можете купить акции Parnassus Core Select ETF (PRCS) по текущей цене 29.74. Ордера обычно размещаются около 29.74 или 30.04, тогда как 17 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRCS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PRCS?

Инвестирование в Parnassus Core Select ETF предполагает учет годового диапазона 24.23 - 29.96 и текущей цены 29.74. Многие сравнивают 1.85% и 11.76% перед размещением ордеров на 29.74 или 30.04. Изучайте ежедневные изменения цены PRCS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Parnassus Core Select ETF?

Самая высокая цена Parnassus Core Select ETF (PRCS) за последний год составила 29.96. Акции заметно колебались в пределах 24.23 - 29.96, сравнение с 29.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Parnassus Core Select ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Parnassus Core Select ETF?

Самая низкая цена Parnassus Core Select ETF (PRCS) за год составила 24.23. Сравнение с текущими 29.74 и 24.23 - 29.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRCS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PRCS?

В прошлом Parnassus Core Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.85 и 11.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.71 29.88
Годовой диапазон
24.23 29.96
Предыдущее закрытие
29.85
Open
29.82
Bid
29.74
Ask
30.04
Low
29.71
High
29.88
Объем
17
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
1.85%
6-месячное изменение
11.76%
Годовое изменение
11.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%