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PRCS: Parnassus Core Select ETF
Курс PRCS за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.71, а максимальная — 29.88.
Следите за динамикой Parnassus Core Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PRCS сегодня?
Parnassus Core Select ETF (PRCS) сегодня оценивается на уровне 29.74. Инструмент торгуется в пределах 29.71 - 29.88, вчерашнее закрытие составило 29.85, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRCS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Parnassus Core Select ETF?
Parnassus Core Select ETF в настоящее время оценивается в 29.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.89% и USD. Отслеживайте движения PRCS на графике в реальном времени.
Как купить акции PRCS?
Вы можете купить акции Parnassus Core Select ETF (PRCS) по текущей цене 29.74. Ордера обычно размещаются около 29.74 или 30.04, тогда как 17 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRCS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PRCS?
Инвестирование в Parnassus Core Select ETF предполагает учет годового диапазона 24.23 - 29.96 и текущей цены 29.74. Многие сравнивают 1.85% и 11.76% перед размещением ордеров на 29.74 или 30.04. Изучайте ежедневные изменения цены PRCS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Parnassus Core Select ETF?
Самая высокая цена Parnassus Core Select ETF (PRCS) за последний год составила 29.96. Акции заметно колебались в пределах 24.23 - 29.96, сравнение с 29.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Parnassus Core Select ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Parnassus Core Select ETF?
Самая низкая цена Parnassus Core Select ETF (PRCS) за год составила 24.23. Сравнение с текущими 29.74 и 24.23 - 29.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRCS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PRCS?
В прошлом Parnassus Core Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.85 и 11.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.85
- Open
- 29.82
- Bid
- 29.74
- Ask
- 30.04
- Low
- 29.71
- High
- 29.88
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 1.85%
- 6-месячное изменение
- 11.76%
- Годовое изменение
- 11.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%