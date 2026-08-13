PRCS: Parnassus Core Select ETF
今日PRCS汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点29.66和高点29.84进行交易。
关注Parnassus Core Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
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- MN
常见问题解答
PRCS股票今天的价格是多少？
Parnassus Core Select ETF股票今天的定价为29.67。它在29.66 - 29.84范围内交易，昨天的收盘价为29.74，交易量达到50。PRCS的实时价格图表显示了这些更新。
Parnassus Core Select ETF股票是否支付股息？
Parnassus Core Select ETF目前的价值为29.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.63%和USD。实时查看图表以跟踪PRCS走势。
如何购买PRCS股票？
您可以以29.67的当前价格购买Parnassus Core Select ETF股票。订单通常设置在29.67或29.97附近，而50和-0.37%显示市场活动。立即关注PRCS的实时图表更新。
如何投资PRCS股票？
投资Parnassus Core Select ETF需要考虑年度范围24.23 - 29.96和当前价格29.67。许多人在以29.67或29.97下订单之前，会比较1.61%和。实时查看PRCS价格图表，了解每日变化。
Parnassus Core Select ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Parnassus Core Select ETF的最高价格是29.96。在24.23 - 29.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Parnassus Core Select ETF的绩效。
Parnassus Core Select ETF股票的最低价格是多少？
Parnassus Core Select ETF（PRCS）的最低价格为24.23。将其与当前的29.67和24.23 - 29.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRCS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PRCS股票是什么时候拆分的？
Parnassus Core Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.74和11.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.74
- 开盘价
- 29.78
- 卖价
- 29.67
- 买价
- 29.97
- 最低价
- 29.66
- 最高价
- 29.84
- 交易量
- 50
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 1.61%
- 6个月变化
- 11.50%
- 年变化
- 11.63%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%