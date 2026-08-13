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PRCS: Parnassus Core Select ETF

29.67 USD 0.07 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PRCS汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点29.66和高点29.84进行交易。

关注Parnassus Core Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PRCS股票今天的价格是多少？

Parnassus Core Select ETF股票今天的定价为29.67。它在29.66 - 29.84范围内交易，昨天的收盘价为29.74，交易量达到50。PRCS的实时价格图表显示了这些更新。

Parnassus Core Select ETF股票是否支付股息？

Parnassus Core Select ETF目前的价值为29.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.63%和USD。实时查看图表以跟踪PRCS走势。

如何购买PRCS股票？

您可以以29.67的当前价格购买Parnassus Core Select ETF股票。订单通常设置在29.67或29.97附近，而50和-0.37%显示市场活动。立即关注PRCS的实时图表更新。

如何投资PRCS股票？

投资Parnassus Core Select ETF需要考虑年度范围24.23 - 29.96和当前价格29.67。许多人在以29.67或29.97下订单之前，会比较1.61%和。实时查看PRCS价格图表，了解每日变化。

Parnassus Core Select ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Parnassus Core Select ETF的最高价格是29.96。在24.23 - 29.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Parnassus Core Select ETF的绩效。

Parnassus Core Select ETF股票的最低价格是多少？

Parnassus Core Select ETF（PRCS）的最低价格为24.23。将其与当前的29.67和24.23 - 29.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRCS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PRCS股票是什么时候拆分的？

Parnassus Core Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.74和11.63%中可见。

日范围
29.66 29.84
年范围
24.23 29.96
前一天收盘价
29.74
开盘价
29.78
卖价
29.67
买价
29.97
最低价
29.66
最高价
29.84
交易量
50
日变化
-0.24%
月变化
1.61%
6个月变化
11.50%
年变化
11.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%