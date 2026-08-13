PRCS股票今天的价格是多少？ Parnassus Core Select ETF股票今天的定价为29.67。它在29.66 - 29.84范围内交易，昨天的收盘价为29.74，交易量达到50。PRCS的实时价格图表显示了这些更新。

Parnassus Core Select ETF股票是否支付股息？ Parnassus Core Select ETF目前的价值为29.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.63%和USD。实时查看图表以跟踪PRCS走势。

如何购买PRCS股票？ 您可以以29.67的当前价格购买Parnassus Core Select ETF股票。订单通常设置在29.67或29.97附近，而50和-0.37%显示市场活动。立即关注PRCS的实时图表更新。

如何投资PRCS股票？ 投资Parnassus Core Select ETF需要考虑年度范围24.23 - 29.96和当前价格29.67。许多人在以29.67或29.97下订单之前，会比较1.61%和。实时查看PRCS价格图表，了解每日变化。

Parnassus Core Select ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Parnassus Core Select ETF的最高价格是29.96。在24.23 - 29.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Parnassus Core Select ETF的绩效。

Parnassus Core Select ETF股票的最低价格是多少？ Parnassus Core Select ETF（PRCS）的最低价格为24.23。将其与当前的29.67和24.23 - 29.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRCS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。