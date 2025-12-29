Курс PRAY за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.78, а максимальная — 36.14.

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