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PRAY: NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund
Курс PRAY за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.78, а максимальная — 36.14.
Следите за динамикой NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PRAY сегодня?
NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund (PRAY) сегодня оценивается на уровне 35.86. Инструмент торгуется в пределах 35.78 - 36.14, вчерашнее закрытие составило 35.80, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund?
NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund в настоящее время оценивается в 35.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.57% и USD. Отслеживайте движения PRAY на графике в реальном времени.
Как купить акции PRAY?
Вы можете купить акции NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund (PRAY) по текущей цене 35.86. Ордера обычно размещаются около 35.86 или 36.16, тогда как 7 и -0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PRAY?
Инвестирование в NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund предполагает учет годового диапазона 31.11 - 36.34 и текущей цены 35.86. Многие сравнивают 1.44% и 6.35% перед размещением ордеров на 35.86 или 36.16. Изучайте ежедневные изменения цены PRAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund?
Самая высокая цена NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund (PRAY) за последний год составила 36.34. Акции заметно колебались в пределах 31.11 - 36.34, сравнение с 35.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund?
Самая низкая цена NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund (PRAY) за год составила 31.11. Сравнение с текущими 35.86 и 31.11 - 36.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PRAY?
В прошлом NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.80 и 6.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.80
- Open
- 36.14
- Bid
- 35.86
- Ask
- 36.16
- Low
- 35.78
- High
- 36.14
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- 6.35%
- Годовое изменение
- 6.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%