PRAY: NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund
今日PRAY汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点35.78和高点36.05进行交易。
关注NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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PRAY新闻
常见问题解答
PRAY股票今天的价格是多少？
NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund股票今天的定价为35.81。它在35.78 - 36.05范围内交易，昨天的收盘价为35.86，交易量达到6。PRAY的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund股票是否支付股息？
NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund目前的价值为35.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.42%和USD。实时查看图表以跟踪PRAY走势。
如何购买PRAY股票？
您可以以35.81的当前价格购买NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund股票。订单通常设置在35.81或36.11附近，而6和-0.61%显示市场活动。立即关注PRAY的实时图表更新。
如何投资PRAY股票？
投资NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund需要考虑年度范围31.11 - 36.34和当前价格35.81。许多人在以35.81或36.11下订单之前，会比较1.30%和。实时查看PRAY价格图表，了解每日变化。
NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund的最高价格是36.34。在31.11 - 36.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund的绩效。
NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund股票的最低价格是多少？
NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund（PRAY）的最低价格为31.11。将其与当前的35.81和31.11 - 36.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PRAY股票是什么时候拆分的？
NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.86和6.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.86
- 开盘价
- 36.03
- 卖价
- 35.81
- 买价
- 36.11
- 最低价
- 35.78
- 最高价
- 36.05
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 1.30%
- 6个月变化
- 6.20%
- 年变化
- 6.42%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%