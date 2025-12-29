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PRAY: NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund

35.81 USD 0.05 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PRAY汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点35.78和高点36.05进行交易。

关注NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRAY新闻

常见问题解答

PRAY股票今天的价格是多少？

NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund股票今天的定价为35.81。它在35.78 - 36.05范围内交易，昨天的收盘价为35.86，交易量达到6。PRAY的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund股票是否支付股息？

NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund目前的价值为35.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.42%和USD。实时查看图表以跟踪PRAY走势。

如何购买PRAY股票？

您可以以35.81的当前价格购买NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund股票。订单通常设置在35.81或36.11附近，而6和-0.61%显示市场活动。立即关注PRAY的实时图表更新。

如何投资PRAY股票？

投资NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund需要考虑年度范围31.11 - 36.34和当前价格35.81。许多人在以35.81或36.11下订单之前，会比较1.30%和。实时查看PRAY价格图表，了解每日变化。

NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund的最高价格是36.34。在31.11 - 36.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund的绩效。

NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund股票的最低价格是多少？

NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund（PRAY）的最低价格为31.11。将其与当前的35.81和31.11 - 36.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PRAY股票是什么时候拆分的？

NEOS ETF Trust FIS Christian Stock Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.86和6.42%中可见。

日范围
35.78 36.05
年范围
31.11 36.34
前一天收盘价
35.86
开盘价
36.03
卖价
35.81
买价
36.11
最低价
35.78
最高价
36.05
交易量
6
日变化
-0.14%
月变化
1.30%
6个月变化
6.20%
年变化
6.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%