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PQDI: Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF
Курс PQDI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.27, а максимальная — 19.28.
Следите за динамикой Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PQDI сегодня?
Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF (PQDI) сегодня оценивается на уровне 19.28. Инструмент торгуется в пределах 19.27 - 19.28, вчерашнее закрытие составило 19.28, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PQDI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF?
Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF в настоящее время оценивается в 19.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.60% и USD. Отслеживайте движения PQDI на графике в реальном времени.
Как купить акции PQDI?
Вы можете купить акции Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF (PQDI) по текущей цене 19.28. Ордера обычно размещаются около 19.28 или 19.58, тогда как 12 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PQDI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PQDI?
Инвестирование в Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF предполагает учет годового диапазона 19.07 - 19.87 и текущей цены 19.28. Многие сравнивают 0.36% и -1.63% перед размещением ордеров на 19.28 или 19.58. Изучайте ежедневные изменения цены PQDI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF?
Самая высокая цена Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF (PQDI) за последний год составила 19.87. Акции заметно колебались в пределах 19.07 - 19.87, сравнение с 19.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF?
Самая низкая цена Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF (PQDI) за год составила 19.07. Сравнение с текущими 19.28 и 19.07 - 19.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PQDI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PQDI?
В прошлом Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.28 и -2.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.28
- Open
- 19.28
- Bid
- 19.28
- Ask
- 19.58
- Low
- 19.27
- High
- 19.28
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -1.63%
- Годовое изменение
- -2.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%