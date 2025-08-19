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PQDI: Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF

19.28 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PQDI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.27, а максимальная — 19.28.

Следите за динамикой Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PQDI сегодня?

Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF (PQDI) сегодня оценивается на уровне 19.28. Инструмент торгуется в пределах 19.27 - 19.28, вчерашнее закрытие составило 19.28, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PQDI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF?

Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF в настоящее время оценивается в 19.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.60% и USD. Отслеживайте движения PQDI на графике в реальном времени.

Как купить акции PQDI?

Вы можете купить акции Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF (PQDI) по текущей цене 19.28. Ордера обычно размещаются около 19.28 или 19.58, тогда как 12 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PQDI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PQDI?

Инвестирование в Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF предполагает учет годового диапазона 19.07 - 19.87 и текущей цены 19.28. Многие сравнивают 0.36% и -1.63% перед размещением ордеров на 19.28 или 19.58. Изучайте ежедневные изменения цены PQDI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF?

Самая высокая цена Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF (PQDI) за последний год составила 19.87. Акции заметно колебались в пределах 19.07 - 19.87, сравнение с 19.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF?

Самая низкая цена Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF (PQDI) за год составила 19.07. Сравнение с текущими 19.28 и 19.07 - 19.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PQDI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PQDI?

В прошлом Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.28 и -2.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.27 19.28
Годовой диапазон
19.07 19.87
Предыдущее закрытие
19.28
Open
19.28
Bid
19.28
Ask
19.58
Low
19.27
High
19.28
Объем
12
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-1.63%
Годовое изменение
-2.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%