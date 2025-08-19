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PQDI: Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF

19.26 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PQDI汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点19.23和高点19.26进行交易。

关注Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PQDI新闻

常见问题解答

PQDI股票今天的价格是多少？

Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF股票今天的定价为19.26。它在19.23 - 19.26范围内交易，昨天的收盘价为19.28，交易量达到6。PQDI的实时价格图表显示了这些更新。

Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF股票是否支付股息？

Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF目前的价值为19.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.70%和USD。实时查看图表以跟踪PQDI走势。

如何购买PQDI股票？

您可以以19.26的当前价格购买Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF股票。订单通常设置在19.26或19.56附近，而6和0.16%显示市场活动。立即关注PQDI的实时图表更新。

如何投资PQDI股票？

投资Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF需要考虑年度范围19.07 - 19.87和当前价格19.26。许多人在以19.26或19.56下订单之前，会比较0.26%和。实时查看PQDI价格图表，了解每日变化。

Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF的最高价格是19.87。在19.07 - 19.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF的绩效。

Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF股票的最低价格是多少？

Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF（PQDI）的最低价格为19.07。将其与当前的19.26和19.07 - 19.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PQDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PQDI股票是什么时候拆分的？

Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.28和-2.70%中可见。

日范围
19.23 19.26
年范围
19.07 19.87
前一天收盘价
19.28
开盘价
19.23
卖价
19.26
买价
19.56
最低价
19.23
最高价
19.26
交易量
6
日变化
-0.10%
月变化
0.26%
6个月变化
-1.73%
年变化
-2.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%