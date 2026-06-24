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PPTY: U.S. Diversified Real Estate ETF
Курс PPTY за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.52, а максимальная — 33.55.
Следите за динамикой U.S. Diversified Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PPTY сегодня?
U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY) сегодня оценивается на уровне 33.52. Инструмент торгуется в пределах 33.52 - 33.55, вчерашнее закрытие составило 34.07, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PPTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Diversified Real Estate ETF?
U.S. Diversified Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 33.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.87% и USD. Отслеживайте движения PPTY на графике в реальном времени.
Как купить акции PPTY?
Вы можете купить акции U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY) по текущей цене 33.52. Ордера обычно размещаются около 33.52 или 33.82, тогда как 2 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PPTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PPTY?
Инвестирование в U.S. Diversified Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 29.35 - 35.43 и текущей цены 33.52. Многие сравнивают -3.09% и 5.51% перед размещением ордеров на 33.52 или 33.82. Изучайте ежедневные изменения цены PPTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции U.S. Diversified Real Estate ETF?
Самая высокая цена U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY) за последний год составила 35.43. Акции заметно колебались в пределах 29.35 - 35.43, сравнение с 34.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Diversified Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции U.S. Diversified Real Estate ETF?
Самая низкая цена U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY) за год составила 29.35. Сравнение с текущими 33.52 и 29.35 - 35.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PPTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PPTY?
В прошлом U.S. Diversified Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.07 и 8.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.07
- Open
- 33.55
- Bid
- 33.52
- Ask
- 33.82
- Low
- 33.52
- High
- 33.55
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -1.61%
- Месячное изменение
- -3.09%
- 6-месячное изменение
- 5.51%
- Годовое изменение
- 8.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%