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PPTY: U.S. Diversified Real Estate ETF

33.52 USD 0.55 (1.61%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PPTY за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.52, а максимальная — 33.55.

Следите за динамикой U.S. Diversified Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PPTY сегодня?

U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY) сегодня оценивается на уровне 33.52. Инструмент торгуется в пределах 33.52 - 33.55, вчерашнее закрытие составило 34.07, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PPTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Diversified Real Estate ETF?

U.S. Diversified Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 33.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.87% и USD. Отслеживайте движения PPTY на графике в реальном времени.

Как купить акции PPTY?

Вы можете купить акции U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY) по текущей цене 33.52. Ордера обычно размещаются около 33.52 или 33.82, тогда как 2 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PPTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PPTY?

Инвестирование в U.S. Diversified Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 29.35 - 35.43 и текущей цены 33.52. Многие сравнивают -3.09% и 5.51% перед размещением ордеров на 33.52 или 33.82. Изучайте ежедневные изменения цены PPTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции U.S. Diversified Real Estate ETF?

Самая высокая цена U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY) за последний год составила 35.43. Акции заметно колебались в пределах 29.35 - 35.43, сравнение с 34.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Diversified Real Estate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции U.S. Diversified Real Estate ETF?

Самая низкая цена U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY) за год составила 29.35. Сравнение с текущими 33.52 и 29.35 - 35.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PPTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PPTY?

В прошлом U.S. Diversified Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.07 и 8.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.52 33.55
Годовой диапазон
29.35 35.43
Предыдущее закрытие
34.07
Open
33.55
Bid
33.52
Ask
33.82
Low
33.52
High
33.55
Объем
2
Дневное изменение
-1.61%
Месячное изменение
-3.09%
6-месячное изменение
5.51%
Годовое изменение
8.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%