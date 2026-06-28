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PPTY: 美国多元化房地产 ETF

33.39 USD 0.13 (0.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PPTY汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点33.39和高点33.40进行交易。

关注美国多元化房地产 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PPTY新闻

常见问题解答

PPTY股票今天的价格是多少？

美国多元化房地产 ETF股票今天的定价为33.39。它在33.39 - 33.40范围内交易，昨天的收盘价为33.52，交易量达到3。PPTY的实时价格图表显示了这些更新。

美国多元化房地产 ETF股票是否支付股息？

美国多元化房地产 ETF目前的价值为33.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.44%和USD。实时查看图表以跟踪PPTY走势。

如何购买PPTY股票？

您可以以33.39的当前价格购买美国多元化房地产 ETF股票。订单通常设置在33.39或33.69附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注PPTY的实时图表更新。

如何投资PPTY股票？

投资美国多元化房地产 ETF需要考虑年度范围29.35 - 35.43和当前价格33.39。许多人在以33.39或33.69下订单之前，会比较-3.47%和。实时查看PPTY价格图表，了解每日变化。

美国多元化房地产 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，美国多元化房地产 ETF的最高价格是35.43。在29.35 - 35.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪美国多元化房地产 ETF的绩效。

美国多元化房地产 ETF股票的最低价格是多少？

美国多元化房地产 ETF（PPTY）的最低价格为29.35。将其与当前的33.39和29.35 - 35.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PPTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PPTY股票是什么时候拆分的？

美国多元化房地产 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.52和8.44%中可见。

日范围
33.39 33.40
年范围
29.35 35.43
前一天收盘价
33.52
开盘价
33.39
卖价
33.39
买价
33.69
最低价
33.39
最高价
33.40
交易量
3
日变化
-0.39%
月变化
-3.47%
6个月变化
5.10%
年变化
8.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%