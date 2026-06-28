PPTY: 美国多元化房地产 ETF
今日PPTY汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点33.39和高点33.40进行交易。
关注美国多元化房地产 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPTY新闻
- Nearly A Third Of Tech Has Raised Guidance
- Return Of The Bad News Bulls
- A Hawkish Hold, A Steeper Curve
- Market Cap Of New Homes Continues Stumbling As Mortgage Rates Rise
- Real Estate's Penthouse View
- Weekly Market Pulse: The Forgotten Asset
- The Fed’s Crude Dilemma
- New Home Sales Unexpectedly Rise 1.6% In June
- The REIT Recovery Broadens Beyond Rates
- Disinflation Meets Escalation
- Housing Starts Jump 19% In June
- Building Permits Fall 3.0% In June
- Pending Home Sales Sink 5% In June
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit 5-Year Low
- Home Affordability: Better Than Headlines Suggest
- NAHB Housing Market Index: Affordability Challenges Pull Down Builder Sentiment
- The Truce Is Loose
- This Week's Market Wrap: Oil Shocks, AI Volatility, And A Resilient Economy
- Existing Single-Family Homes Supply Jumps To 10-Year High, Sales Slip, Mortgage Rates Rise
- Existing Home Sales Drop In June As Median Prices Hit All-Time High
- Sparks From The Warsh Fed
- FHFA House Price Index Retreats From Record High
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Price Growth Remains Constrained
- Testing The Truce
常见问题解答
PPTY股票今天的价格是多少？
美国多元化房地产 ETF股票今天的定价为33.39。它在33.39 - 33.40范围内交易，昨天的收盘价为33.52，交易量达到3。PPTY的实时价格图表显示了这些更新。
美国多元化房地产 ETF股票是否支付股息？
美国多元化房地产 ETF目前的价值为33.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.44%和USD。实时查看图表以跟踪PPTY走势。
如何购买PPTY股票？
您可以以33.39的当前价格购买美国多元化房地产 ETF股票。订单通常设置在33.39或33.69附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注PPTY的实时图表更新。
如何投资PPTY股票？
投资美国多元化房地产 ETF需要考虑年度范围29.35 - 35.43和当前价格33.39。许多人在以33.39或33.69下订单之前，会比较-3.47%和。实时查看PPTY价格图表，了解每日变化。
美国多元化房地产 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，美国多元化房地产 ETF的最高价格是35.43。在29.35 - 35.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪美国多元化房地产 ETF的绩效。
美国多元化房地产 ETF股票的最低价格是多少？
美国多元化房地产 ETF（PPTY）的最低价格为29.35。将其与当前的33.39和29.35 - 35.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PPTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PPTY股票是什么时候拆分的？
美国多元化房地产 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.52和8.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.52
- 开盘价
- 33.39
- 卖价
- 33.39
- 买价
- 33.69
- 最低价
- 33.39
- 最高价
- 33.40
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- -3.47%
- 6个月变化
- 5.10%
- 年变化
- 8.44%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%