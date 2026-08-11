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PPHC: Public Policy Holding Company Inc
Курс PPHC за сегодня изменился на -2.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.16, а максимальная — 10.99.
Следите за динамикой Public Policy Holding Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PPHC сегодня?
Public Policy Holding Company Inc (PPHC) сегодня оценивается на уровне 10.44. Инструмент торгуется в пределах 10.16 - 10.99, вчерашнее закрытие составило 10.74, а торговый объем достиг 147. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PPHC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Public Policy Holding Company Inc?
Public Policy Holding Company Inc в настоящее время оценивается в 10.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.36% и USD. Отслеживайте движения PPHC на графике в реальном времени.
Как купить акции PPHC?
Вы можете купить акции Public Policy Holding Company Inc (PPHC) по текущей цене 10.44. Ордера обычно размещаются около 10.44 или 10.74, тогда как 147 и -5.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PPHC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PPHC?
Инвестирование в Public Policy Holding Company Inc предполагает учет годового диапазона 7.01 - 15.15 и текущей цены 10.44. Многие сравнивают -5.09% и -9.14% перед размещением ордеров на 10.44 или 10.74. Изучайте ежедневные изменения цены PPHC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Public Policy Holding Company Inc?
Самая высокая цена Public Policy Holding Company Inc (PPHC) за последний год составила 15.15. Акции заметно колебались в пределах 7.01 - 15.15, сравнение с 10.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Public Policy Holding Company Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Public Policy Holding Company Inc?
Самая низкая цена Public Policy Holding Company Inc (PPHC) за год составила 7.01. Сравнение с текущими 10.44 и 7.01 - 15.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PPHC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PPHC?
В прошлом Public Policy Holding Company Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.74 и -14.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.74
- Open
- 10.99
- Bid
- 10.44
- Ask
- 10.74
- Low
- 10.16
- High
- 10.99
- Объем
- 147
- Дневное изменение
- -2.79%
- Месячное изменение
- -5.09%
- 6-месячное изменение
- -9.14%
- Годовое изменение
- -14.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%