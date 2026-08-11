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PPHC: Public Policy Holding Company Inc

10.44 USD 0.30 (2.79%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PPHC за сегодня изменился на -2.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.16, а максимальная — 10.99.

Следите за динамикой Public Policy Holding Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PPHC сегодня?

Public Policy Holding Company Inc (PPHC) сегодня оценивается на уровне 10.44. Инструмент торгуется в пределах 10.16 - 10.99, вчерашнее закрытие составило 10.74, а торговый объем достиг 147. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PPHC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Public Policy Holding Company Inc?

Public Policy Holding Company Inc в настоящее время оценивается в 10.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.36% и USD. Отслеживайте движения PPHC на графике в реальном времени.

Как купить акции PPHC?

Вы можете купить акции Public Policy Holding Company Inc (PPHC) по текущей цене 10.44. Ордера обычно размещаются около 10.44 или 10.74, тогда как 147 и -5.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PPHC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PPHC?

Инвестирование в Public Policy Holding Company Inc предполагает учет годового диапазона 7.01 - 15.15 и текущей цены 10.44. Многие сравнивают -5.09% и -9.14% перед размещением ордеров на 10.44 или 10.74. Изучайте ежедневные изменения цены PPHC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Public Policy Holding Company Inc?

Самая высокая цена Public Policy Holding Company Inc (PPHC) за последний год составила 15.15. Акции заметно колебались в пределах 7.01 - 15.15, сравнение с 10.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Public Policy Holding Company Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Public Policy Holding Company Inc?

Самая низкая цена Public Policy Holding Company Inc (PPHC) за год составила 7.01. Сравнение с текущими 10.44 и 7.01 - 15.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PPHC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PPHC?

В прошлом Public Policy Holding Company Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.74 и -14.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.16 10.99
Годовой диапазон
7.01 15.15
Предыдущее закрытие
10.74
Open
10.99
Bid
10.44
Ask
10.74
Low
10.16
High
10.99
Объем
147
Дневное изменение
-2.79%
Месячное изменение
-5.09%
6-месячное изменение
-9.14%
Годовое изменение
-14.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%