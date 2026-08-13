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PPHC: Public Policy Holding Company Inc

11.35 USD 0.91 (8.72%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PPHC汇率已更改8.72%。当日，交易品种以低点10.63和高点12.10进行交易。

关注Public Policy Holding Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PPHC股票今天的价格是多少？

Public Policy Holding Company Inc股票今天的定价为11.35。它在10.63 - 12.10范围内交易，昨天的收盘价为10.44，交易量达到238。PPHC的实时价格图表显示了这些更新。

Public Policy Holding Company Inc股票是否支付股息？

Public Policy Holding Company Inc目前的价值为11.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.89%和USD。实时查看图表以跟踪PPHC走势。

如何购买PPHC股票？

您可以以11.35的当前价格购买Public Policy Holding Company Inc股票。订单通常设置在11.35或11.65附近，而238和3.75%显示市场活动。立即关注PPHC的实时图表更新。

如何投资PPHC股票？

投资Public Policy Holding Company Inc需要考虑年度范围7.01 - 15.15和当前价格11.35。许多人在以11.35或11.65下订单之前，会比较3.18%和。实时查看PPHC价格图表，了解每日变化。

Public Policy Holding Company Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Public Policy Holding Company Inc的最高价格是15.15。在7.01 - 15.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Public Policy Holding Company Inc的绩效。

Public Policy Holding Company Inc股票的最低价格是多少？

Public Policy Holding Company Inc（PPHC）的最低价格为7.01。将其与当前的11.35和7.01 - 15.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PPHC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PPHC股票是什么时候拆分的？

Public Policy Holding Company Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.44和-6.89%中可见。

日范围
10.63 12.10
年范围
7.01 15.15
前一天收盘价
10.44
开盘价
10.94
卖价
11.35
买价
11.65
最低价
10.63
最高价
12.10
交易量
238
日变化
8.72%
月变化
3.18%
6个月变化
-1.22%
年变化
-6.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%