PPHC: Public Policy Holding Company Inc
今日PPHC汇率已更改8.72%。当日，交易品种以低点10.63和高点12.10进行交易。
关注Public Policy Holding Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PPHC股票今天的价格是多少？
Public Policy Holding Company Inc股票今天的定价为11.35。它在10.63 - 12.10范围内交易，昨天的收盘价为10.44，交易量达到238。PPHC的实时价格图表显示了这些更新。
Public Policy Holding Company Inc股票是否支付股息？
Public Policy Holding Company Inc目前的价值为11.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.89%和USD。实时查看图表以跟踪PPHC走势。
如何购买PPHC股票？
您可以以11.35的当前价格购买Public Policy Holding Company Inc股票。订单通常设置在11.35或11.65附近，而238和3.75%显示市场活动。立即关注PPHC的实时图表更新。
如何投资PPHC股票？
投资Public Policy Holding Company Inc需要考虑年度范围7.01 - 15.15和当前价格11.35。许多人在以11.35或11.65下订单之前，会比较3.18%和。实时查看PPHC价格图表，了解每日变化。
Public Policy Holding Company Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Public Policy Holding Company Inc的最高价格是15.15。在7.01 - 15.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Public Policy Holding Company Inc的绩效。
Public Policy Holding Company Inc股票的最低价格是多少？
Public Policy Holding Company Inc（PPHC）的最低价格为7.01。将其与当前的11.35和7.01 - 15.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PPHC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PPHC股票是什么时候拆分的？
Public Policy Holding Company Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.44和-6.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.44
- 开盘价
- 10.94
- 卖价
- 11.35
- 买价
- 11.65
- 最低价
- 10.63
- 最高价
- 12.10
- 交易量
- 238
- 日变化
- 8.72%
- 月变化
- 3.18%
- 6个月变化
- -1.22%
- 年变化
- -6.89%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%