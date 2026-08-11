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POWA: Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

93.71 USD 0.41 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс POWA за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.35, а максимальная — 93.71.

Следите за динамикой Invesco Bloomberg Pricing Power ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций POWA сегодня?

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) сегодня оценивается на уровне 93.71. Инструмент торгуется в пределах 93.35 - 93.71, вчерашнее закрытие составило 93.30, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике POWA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Bloomberg Pricing Power ETF?

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF в настоящее время оценивается в 93.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.33% и USD. Отслеживайте движения POWA на графике в реальном времени.

Как купить акции POWA?

Вы можете купить акции Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) по текущей цене 93.71. Ордера обычно размещаются около 93.71 или 94.01, тогда как 11 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения POWA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции POWA?

Инвестирование в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF предполагает учет годового диапазона 84.53 - 93.93 и текущей цены 93.71. Многие сравнивают 1.83% и 0.72% перед размещением ордеров на 93.71 или 94.01. Изучайте ежедневные изменения цены POWA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Bloomberg Pricing Power ETF?

Самая высокая цена Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) за последний год составила 93.93. Акции заметно колебались в пределах 84.53 - 93.93, сравнение с 93.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Bloomberg Pricing Power ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Bloomberg Pricing Power ETF?

Самая низкая цена Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) за год составила 84.53. Сравнение с текущими 93.71 и 84.53 - 93.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения POWA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций POWA?

В прошлом Invesco Bloomberg Pricing Power ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.30 и 5.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
93.35 93.71
Годовой диапазон
84.53 93.93
Предыдущее закрытие
93.30
Open
93.35
Bid
93.71
Ask
94.01
Low
93.35
High
93.71
Объем
11
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
1.83%
6-месячное изменение
0.72%
Годовое изменение
5.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%