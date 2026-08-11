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POWA: Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
Курс POWA за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.35, а максимальная — 93.71.
Следите за динамикой Invesco Bloomberg Pricing Power ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций POWA сегодня?
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) сегодня оценивается на уровне 93.71. Инструмент торгуется в пределах 93.35 - 93.71, вчерашнее закрытие составило 93.30, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике POWA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Bloomberg Pricing Power ETF?
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF в настоящее время оценивается в 93.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.33% и USD. Отслеживайте движения POWA на графике в реальном времени.
Как купить акции POWA?
Вы можете купить акции Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) по текущей цене 93.71. Ордера обычно размещаются около 93.71 или 94.01, тогда как 11 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения POWA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции POWA?
Инвестирование в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF предполагает учет годового диапазона 84.53 - 93.93 и текущей цены 93.71. Многие сравнивают 1.83% и 0.72% перед размещением ордеров на 93.71 или 94.01. Изучайте ежедневные изменения цены POWA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Bloomberg Pricing Power ETF?
Самая высокая цена Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) за последний год составила 93.93. Акции заметно колебались в пределах 84.53 - 93.93, сравнение с 93.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Bloomberg Pricing Power ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Bloomberg Pricing Power ETF?
Самая низкая цена Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) за год составила 84.53. Сравнение с текущими 93.71 и 84.53 - 93.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения POWA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций POWA?
В прошлом Invesco Bloomberg Pricing Power ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.30 и 5.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 93.30
- Open
- 93.35
- Bid
- 93.71
- Ask
- 94.01
- Low
- 93.35
- High
- 93.71
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 1.83%
- 6-месячное изменение
- 0.72%
- Годовое изменение
- 5.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%