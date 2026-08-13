POWA: Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
今日POWA汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点93.74和高点94.15进行交易。
关注Invesco Bloomberg Pricing Power ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
POWA股票今天的价格是多少？
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票今天的定价为93.74。它在93.74 - 94.15范围内交易，昨天的收盘价为93.71，交易量达到12。POWA的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票是否支付股息？
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF目前的价值为93.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.36%和USD。实时查看图表以跟踪POWA走势。
如何购买POWA股票？
您可以以93.74的当前价格购买Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票。订单通常设置在93.74或94.04附近，而12和-0.38%显示市场活动。立即关注POWA的实时图表更新。
如何投资POWA股票？
投资Invesco Bloomberg Pricing Power ETF需要考虑年度范围84.53 - 94.15和当前价格93.74。许多人在以93.74或94.04下订单之前，会比较1.86%和。实时查看POWA价格图表，了解每日变化。
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Bloomberg Pricing Power ETF的最高价格是94.15。在84.53 - 94.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Bloomberg Pricing Power ETF的绩效。
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF（POWA）的最低价格为84.53。将其与当前的93.74和84.53 - 94.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看POWA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
POWA股票是什么时候拆分的？
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、93.71和5.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 93.71
- 开盘价
- 94.10
- 卖价
- 93.74
- 买价
- 94.04
- 最低价
- 93.74
- 最高价
- 94.15
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 1.86%
- 6个月变化
- 0.75%
- 年变化
- 5.36%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%