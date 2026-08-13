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POWA: Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

93.74 USD 0.03 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日POWA汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点93.74和高点94.15进行交易。

关注Invesco Bloomberg Pricing Power ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

POWA股票今天的价格是多少？

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票今天的定价为93.74。它在93.74 - 94.15范围内交易，昨天的收盘价为93.71，交易量达到12。POWA的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票是否支付股息？

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF目前的价值为93.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.36%和USD。实时查看图表以跟踪POWA走势。

如何购买POWA股票？

您可以以93.74的当前价格购买Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票。订单通常设置在93.74或94.04附近，而12和-0.38%显示市场活动。立即关注POWA的实时图表更新。

如何投资POWA股票？

投资Invesco Bloomberg Pricing Power ETF需要考虑年度范围84.53 - 94.15和当前价格93.74。许多人在以93.74或94.04下订单之前，会比较1.86%和。实时查看POWA价格图表，了解每日变化。

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Bloomberg Pricing Power ETF的最高价格是94.15。在84.53 - 94.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Bloomberg Pricing Power ETF的绩效。

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF（POWA）的最低价格为84.53。将其与当前的93.74和84.53 - 94.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看POWA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

POWA股票是什么时候拆分的？

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、93.71和5.36%中可见。

日范围
93.74 94.15
年范围
84.53 94.15
前一天收盘价
93.71
开盘价
94.10
卖价
93.74
买价
94.04
最低价
93.74
最高价
94.15
交易量
12
日变化
0.03%
月变化
1.86%
6个月变化
0.75%
年变化
5.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%