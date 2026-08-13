POWA股票今天的价格是多少？ Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票今天的定价为93.74。它在93.74 - 94.15范围内交易，昨天的收盘价为93.71，交易量达到12。POWA的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票是否支付股息？ Invesco Bloomberg Pricing Power ETF目前的价值为93.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.36%和USD。实时查看图表以跟踪POWA走势。

如何购买POWA股票？ 您可以以93.74的当前价格购买Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票。订单通常设置在93.74或94.04附近，而12和-0.38%显示市场活动。立即关注POWA的实时图表更新。

如何投资POWA股票？ 投资Invesco Bloomberg Pricing Power ETF需要考虑年度范围84.53 - 94.15和当前价格93.74。许多人在以93.74或94.04下订单之前，会比较1.86%和。实时查看POWA价格图表，了解每日变化。

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Invesco Bloomberg Pricing Power ETF的最高价格是94.15。在84.53 - 94.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Bloomberg Pricing Power ETF的绩效。

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF股票的最低价格是多少？ Invesco Bloomberg Pricing Power ETF（POWA）的最低价格为84.53。将其与当前的93.74和84.53 - 94.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看POWA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。