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POW: VistaShares Electrification Supercycle ETF

27.10 USD 0.32 (1.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс POW за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.10, а максимальная — 27.56.

Следите за динамикой VistaShares Electrification Supercycle ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций POW сегодня?

VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) сегодня оценивается на уровне 27.10. Инструмент торгуется в пределах 27.10 - 27.56, вчерашнее закрытие составило 27.42, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике POW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VistaShares Electrification Supercycle ETF?

VistaShares Electrification Supercycle ETF в настоящее время оценивается в 27.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 34.89% и USD. Отслеживайте движения POW на графике в реальном времени.

Как купить акции POW?

Вы можете купить акции VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) по текущей цене 27.10. Ордера обычно размещаются около 27.10 или 27.40, тогда как 36 и -1.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения POW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции POW?

Инвестирование в VistaShares Electrification Supercycle ETF предполагает учет годового диапазона 18.85 - 35.55 и текущей цены 27.10. Многие сравнивают 6.23% и 6.82% перед размещением ордеров на 27.10 или 27.40. Изучайте ежедневные изменения цены POW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VistaShares Electrification Supercycle ETF?

Самая высокая цена VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) за последний год составила 35.55. Акции заметно колебались в пределах 18.85 - 35.55, сравнение с 27.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VistaShares Electrification Supercycle ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VistaShares Electrification Supercycle ETF?

Самая низкая цена VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) за год составила 18.85. Сравнение с текущими 27.10 и 18.85 - 35.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения POW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций POW?

В прошлом VistaShares Electrification Supercycle ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.42 и 34.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.10 27.56
Годовой диапазон
18.85 35.55
Предыдущее закрытие
27.42
Open
27.39
Bid
27.10
Ask
27.40
Low
27.10
High
27.56
Объем
36
Дневное изменение
-1.17%
Месячное изменение
6.23%
6-месячное изменение
6.82%
Годовое изменение
34.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%