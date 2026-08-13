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POW: VistaShares Electrification Supercycle ETF

27.56 USD 0.46 (1.70%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日POW汇率已更改1.70%。当日，交易品种以低点27.35和高点27.71进行交易。

关注VistaShares Electrification Supercycle ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

POW股票今天的价格是多少？

VistaShares Electrification Supercycle ETF股票今天的定价为27.56。它在27.35 - 27.71范围内交易，昨天的收盘价为27.10，交易量达到48。POW的实时价格图表显示了这些更新。

VistaShares Electrification Supercycle ETF股票是否支付股息？

VistaShares Electrification Supercycle ETF目前的价值为27.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.18%和USD。实时查看图表以跟踪POW走势。

如何购买POW股票？

您可以以27.56的当前价格购买VistaShares Electrification Supercycle ETF股票。订单通常设置在27.56或27.86附近，而48和0.29%显示市场活动。立即关注POW的实时图表更新。

如何投资POW股票？

投资VistaShares Electrification Supercycle ETF需要考虑年度范围18.85 - 35.55和当前价格27.56。许多人在以27.56或27.86下订单之前，会比较8.04%和。实时查看POW价格图表，了解每日变化。

VistaShares Electrification Supercycle ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VistaShares Electrification Supercycle ETF的最高价格是35.55。在18.85 - 35.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VistaShares Electrification Supercycle ETF的绩效。

VistaShares Electrification Supercycle ETF股票的最低价格是多少？

VistaShares Electrification Supercycle ETF（POW）的最低价格为18.85。将其与当前的27.56和18.85 - 35.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看POW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

POW股票是什么时候拆分的？

VistaShares Electrification Supercycle ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.10和37.18%中可见。

日范围
27.35 27.71
年范围
18.85 35.55
前一天收盘价
27.10
开盘价
27.48
卖价
27.56
买价
27.86
最低价
27.35
最高价
27.71
交易量
48
日变化
1.70%
月变化
8.04%
6个月变化
8.63%
年变化
37.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%