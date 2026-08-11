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POM: POMDOCTOR Ltd

1.09 USD 0.22 (25.29%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс POM за сегодня изменился на 25.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.90, а максимальная — 1.15.

Следите за динамикой POMDOCTOR Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций POM сегодня?

POMDOCTOR Ltd (POM) сегодня оценивается на уровне 1.09. Инструмент торгуется в пределах 0.90 - 1.15, вчерашнее закрытие составило 0.87, а торговый объем достиг 372. Всю динамику можно отследить на ценовом графике POM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям POMDOCTOR Ltd?

POMDOCTOR Ltd в настоящее время оценивается в 1.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.78% и USD. Отслеживайте движения POM на графике в реальном времени.

Как купить акции POM?

Вы можете купить акции POMDOCTOR Ltd (POM) по текущей цене 1.09. Ордера обычно размещаются около 1.09 или 1.39, тогда как 372 и 11.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения POM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции POM?

Инвестирование в POMDOCTOR Ltd предполагает учет годового диапазона 0.06 - 6.43 и текущей цены 1.09. Многие сравнивают 78.69% и 373.91% перед размещением ордеров на 1.09 или 1.39. Изучайте ежедневные изменения цены POM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции POMDOCTOR Ltd?

Самая высокая цена POMDOCTOR Ltd (POM) за последний год составила 6.43. Акции заметно колебались в пределах 0.06 - 6.43, сравнение с 0.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику POMDOCTOR Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции POMDOCTOR Ltd?

Самая низкая цена POMDOCTOR Ltd (POM) за год составила 0.06. Сравнение с текущими 1.09 и 0.06 - 6.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения POM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций POM?

В прошлом POMDOCTOR Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.87 и -75.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.90 1.15
Годовой диапазон
0.06 6.43
Предыдущее закрытие
0.87
Open
0.98
Bid
1.09
Ask
1.39
Low
0.90
High
1.15
Объем
372
Дневное изменение
25.29%
Месячное изменение
78.69%
6-месячное изменение
373.91%
Годовое изменение
-75.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%