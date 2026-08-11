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POM: POMDOCTOR Ltd
Курс POM за сегодня изменился на 25.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.90, а максимальная — 1.15.
Следите за динамикой POMDOCTOR Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций POM сегодня?
POMDOCTOR Ltd (POM) сегодня оценивается на уровне 1.09. Инструмент торгуется в пределах 0.90 - 1.15, вчерашнее закрытие составило 0.87, а торговый объем достиг 372. Всю динамику можно отследить на ценовом графике POM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям POMDOCTOR Ltd?
POMDOCTOR Ltd в настоящее время оценивается в 1.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.78% и USD. Отслеживайте движения POM на графике в реальном времени.
Как купить акции POM?
Вы можете купить акции POMDOCTOR Ltd (POM) по текущей цене 1.09. Ордера обычно размещаются около 1.09 или 1.39, тогда как 372 и 11.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения POM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции POM?
Инвестирование в POMDOCTOR Ltd предполагает учет годового диапазона 0.06 - 6.43 и текущей цены 1.09. Многие сравнивают 78.69% и 373.91% перед размещением ордеров на 1.09 или 1.39. Изучайте ежедневные изменения цены POM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции POMDOCTOR Ltd?
Самая высокая цена POMDOCTOR Ltd (POM) за последний год составила 6.43. Акции заметно колебались в пределах 0.06 - 6.43, сравнение с 0.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику POMDOCTOR Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции POMDOCTOR Ltd?
Самая низкая цена POMDOCTOR Ltd (POM) за год составила 0.06. Сравнение с текущими 1.09 и 0.06 - 6.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения POM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций POM?
В прошлом POMDOCTOR Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.87 и -75.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.87
- Open
- 0.98
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Low
- 0.90
- High
- 1.15
- Объем
- 372
- Дневное изменение
- 25.29%
- Месячное изменение
- 78.69%
- 6-месячное изменение
- 373.91%
- Годовое изменение
- -75.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%