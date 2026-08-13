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POM: 石榴云医

1.02 USD 0.07 (6.42%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日POM汇率已更改-6.42%。当日，交易品种以低点0.97和高点1.04进行交易。

关注石榴云医动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

POM股票今天的价格是多少？

石榴云医股票今天的定价为1.02。它在0.97 - 1.04范围内交易，昨天的收盘价为1.09，交易量达到126。POM的实时价格图表显示了这些更新。

石榴云医股票是否支付股息？

石榴云医目前的价值为1.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-77.33%和USD。实时查看图表以跟踪POM走势。

如何购买POM股票？

您可以以1.02的当前价格购买石榴云医股票。订单通常设置在1.02或1.32附近，而126和-1.92%显示市场活动。立即关注POM的实时图表更新。

如何投资POM股票？

投资石榴云医需要考虑年度范围0.06 - 6.43和当前价格1.02。许多人在以1.02或1.32下订单之前，会比较67.21%和。实时查看POM价格图表，了解每日变化。

石榴云医股票的最高价格是多少？

在过去一年中，石榴云医的最高价格是6.43。在0.06 - 6.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪石榴云医的绩效。

石榴云医股票的最低价格是多少？

石榴云医（POM）的最低价格为0.06。将其与当前的1.02和0.06 - 6.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看POM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

POM股票是什么时候拆分的？

石榴云医历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.09和-77.33%中可见。

日范围
0.97 1.04
年范围
0.06 6.43
前一天收盘价
1.09
开盘价
1.04
卖价
1.02
买价
1.32
最低价
0.97
最高价
1.04
交易量
126
日变化
-6.42%
月变化
67.21%
6个月变化
343.48%
年变化
-77.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%