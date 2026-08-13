POM: 石榴云医
今日POM汇率已更改-6.42%。当日，交易品种以低点0.97和高点1.04进行交易。
关注石榴云医动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
POM股票今天的价格是多少？
石榴云医股票今天的定价为1.02。它在0.97 - 1.04范围内交易，昨天的收盘价为1.09，交易量达到126。POM的实时价格图表显示了这些更新。
石榴云医股票是否支付股息？
石榴云医目前的价值为1.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-77.33%和USD。实时查看图表以跟踪POM走势。
如何购买POM股票？
您可以以1.02的当前价格购买石榴云医股票。订单通常设置在1.02或1.32附近，而126和-1.92%显示市场活动。立即关注POM的实时图表更新。
如何投资POM股票？
投资石榴云医需要考虑年度范围0.06 - 6.43和当前价格1.02。许多人在以1.02或1.32下订单之前，会比较67.21%和。实时查看POM价格图表，了解每日变化。
石榴云医股票的最高价格是多少？
在过去一年中，石榴云医的最高价格是6.43。在0.06 - 6.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪石榴云医的绩效。
石榴云医股票的最低价格是多少？
石榴云医（POM）的最低价格为0.06。将其与当前的1.02和0.06 - 6.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看POM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
POM股票是什么时候拆分的？
石榴云医历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.09和-77.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.09
- 开盘价
- 1.04
- 卖价
- 1.02
- 买价
- 1.32
- 最低价
- 0.97
- 最高价
- 1.04
- 交易量
- 126
- 日变化
- -6.42%
- 月变化
- 67.21%
- 6个月变化
- 343.48%
- 年变化
- -77.33%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%