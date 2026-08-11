- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
POAS: Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd
Курс POAS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.18, а максимальная — 0.20.
Следите за динамикой Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций POAS сегодня?
Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd (POAS) сегодня оценивается на уровне 0.18. Инструмент торгуется в пределах 0.18 - 0.20, вчерашнее закрытие составило 0.18, а торговый объем достиг 146. Всю динамику можно отследить на ценовом графике POAS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd?
Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -95.20% и USD. Отслеживайте движения POAS на графике в реальном времени.
Как купить акции POAS?
Вы можете купить акции Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd (POAS) по текущей цене 0.18. Ордера обычно размещаются около 0.18 или 0.48, тогда как 146 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения POAS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции POAS?
Инвестирование в Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.17 - 7.38 и текущей цены 0.18. Многие сравнивают -5.26% и -89.44% перед размещением ордеров на 0.18 или 0.48. Изучайте ежедневные изменения цены POAS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd?
Самая высокая цена Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd (POAS) за последний год составила 7.38. Акции заметно колебались в пределах 0.17 - 7.38, сравнение с 0.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd?
Самая низкая цена Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd (POAS) за год составила 0.17. Сравнение с текущими 0.18 и 0.17 - 7.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения POAS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций POAS?
В прошлом Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.18 и -95.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.18
- Open
- 0.18
- Bid
- 0.18
- Ask
- 0.48
- Low
- 0.18
- High
- 0.20
- Объем
- 146
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -5.26%
- 6-месячное изменение
- -89.44%
- Годовое изменение
- -95.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%