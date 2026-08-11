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POAS: Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd

0.18 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс POAS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.18, а максимальная — 0.20.

Следите за динамикой Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций POAS сегодня?

Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd (POAS) сегодня оценивается на уровне 0.18. Инструмент торгуется в пределах 0.18 - 0.20, вчерашнее закрытие составило 0.18, а торговый объем достиг 146. Всю динамику можно отследить на ценовом графике POAS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd?

Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -95.20% и USD. Отслеживайте движения POAS на графике в реальном времени.

Как купить акции POAS?

Вы можете купить акции Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd (POAS) по текущей цене 0.18. Ордера обычно размещаются около 0.18 или 0.48, тогда как 146 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения POAS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции POAS?

Инвестирование в Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.17 - 7.38 и текущей цены 0.18. Многие сравнивают -5.26% и -89.44% перед размещением ордеров на 0.18 или 0.48. Изучайте ежедневные изменения цены POAS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd?

Самая высокая цена Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd (POAS) за последний год составила 7.38. Акции заметно колебались в пределах 0.17 - 7.38, сравнение с 0.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd?

Самая низкая цена Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd (POAS) за год составила 0.17. Сравнение с текущими 0.18 и 0.17 - 7.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения POAS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций POAS?

В прошлом Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.18 и -95.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.18 0.20
Годовой диапазон
0.17 7.38
Предыдущее закрытие
0.18
Open
0.18
Bid
0.18
Ask
0.48
Low
0.18
High
0.20
Объем
146
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-5.26%
6-месячное изменение
-89.44%
Годовое изменение
-95.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%