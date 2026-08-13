POAS: Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd
今日POAS汇率已更改11.11%。当日，交易品种以低点0.19和高点0.20进行交易。
关注Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
POAS股票今天的价格是多少？
Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd股票今天的定价为0.20。它在0.19 - 0.20范围内交易，昨天的收盘价为0.18，交易量达到150。POAS的实时价格图表显示了这些更新。
Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd股票是否支付股息？
Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd目前的价值为0.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-94.67%和USD。实时查看图表以跟踪POAS走势。
如何购买POAS股票？
您可以以0.20的当前价格购买Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd股票。订单通常设置在0.20或0.50附近，而150和0.00%显示市场活动。立即关注POAS的实时图表更新。
如何投资POAS股票？
投资Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd需要考虑年度范围0.17 - 7.38和当前价格0.20。许多人在以0.20或0.50下订单之前，会比较5.26%和。实时查看POAS价格图表，了解每日变化。
Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd的最高价格是7.38。在0.17 - 7.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd的绩效。
Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd股票的最低价格是多少？
Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd（POAS）的最低价格为0.17。将其与当前的0.20和0.17 - 7.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看POAS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
POAS股票是什么时候拆分的？
Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.18和-94.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.18
- 开盘价
- 0.20
- 卖价
- 0.20
- 买价
- 0.50
- 最低价
- 0.19
- 最高价
- 0.20
- 交易量
- 150
- 日变化
- 11.11%
- 月变化
- 5.26%
- 6个月变化
- -88.27%
- 年变化
- -94.67%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%