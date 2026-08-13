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POAS: Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd

0.20 USD 0.02 (11.11%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日POAS汇率已更改11.11%。当日，交易品种以低点0.19和高点0.20进行交易。

关注Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

POAS股票今天的价格是多少？

Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd股票今天的定价为0.20。它在0.19 - 0.20范围内交易，昨天的收盘价为0.18，交易量达到150。POAS的实时价格图表显示了这些更新。

Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd股票是否支付股息？

Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd目前的价值为0.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-94.67%和USD。实时查看图表以跟踪POAS走势。

如何购买POAS股票？

您可以以0.20的当前价格购买Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd股票。订单通常设置在0.20或0.50附近，而150和0.00%显示市场活动。立即关注POAS的实时图表更新。

如何投资POAS股票？

投资Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd需要考虑年度范围0.17 - 7.38和当前价格0.20。许多人在以0.20或0.50下订单之前，会比较5.26%和。实时查看POAS价格图表，了解每日变化。

Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd的最高价格是7.38。在0.17 - 7.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd的绩效。

Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd（POAS）的最低价格为0.17。将其与当前的0.20和0.17 - 7.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看POAS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

POAS股票是什么时候拆分的？

Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.18和-94.67%中可见。

日范围
0.19 0.20
年范围
0.17 7.38
前一天收盘价
0.18
开盘价
0.20
卖价
0.20
买价
0.50
最低价
0.19
最高价
0.20
交易量
150
日变化
11.11%
月变化
5.26%
6个月变化
-88.27%
年变化
-94.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%