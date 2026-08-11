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PN: PN

3.15 USD 0.06 (1.87%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PN за сегодня изменился на -1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.82, а максимальная — 3.20.

Следите за динамикой PN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PN сегодня?

PN (PN) сегодня оценивается на уровне 3.15. Инструмент торгуется в пределах 2.82 - 3.20, вчерашнее закрытие составило 3.21, а торговый объем достиг 1198. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PN?

PN в настоящее время оценивается в 3.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 632.56% и USD. Отслеживайте движения PN на графике в реальном времени.

Как купить акции PN?

Вы можете купить акции PN (PN) по текущей цене 3.15. Ордера обычно размещаются около 3.15 или 3.45, тогда как 1198 и 0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PN?

Инвестирование в PN предполагает учет годового диапазона 0.15 - 24.00 и текущей цены 3.15. Многие сравнивают -79.53% и 523.15% перед размещением ордеров на 3.15 или 3.45. Изучайте ежедневные изменения цены PN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PN?

Самая высокая цена PN (PN) за последний год составила 24.00. Акции заметно колебались в пределах 0.15 - 24.00, сравнение с 3.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PN на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PN?

Самая низкая цена PN (PN) за год составила 0.15. Сравнение с текущими 3.15 и 0.15 - 24.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PN?

В прошлом PN проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.21 и 632.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.82 3.20
Годовой диапазон
0.15 24.00
Предыдущее закрытие
3.21
Open
3.13
Bid
3.15
Ask
3.45
Low
2.82
High
3.20
Объем
1.198 K
Дневное изменение
-1.87%
Месячное изменение
-79.53%
6-месячное изменение
523.15%
Годовое изменение
632.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%