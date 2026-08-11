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PN: PN
Курс PN за сегодня изменился на -1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.82, а максимальная — 3.20.
Следите за динамикой PN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PN сегодня?
PN (PN) сегодня оценивается на уровне 3.15. Инструмент торгуется в пределах 2.82 - 3.20, вчерашнее закрытие составило 3.21, а торговый объем достиг 1198. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PN?
PN в настоящее время оценивается в 3.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 632.56% и USD. Отслеживайте движения PN на графике в реальном времени.
Как купить акции PN?
Вы можете купить акции PN (PN) по текущей цене 3.15. Ордера обычно размещаются около 3.15 или 3.45, тогда как 1198 и 0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PN?
Инвестирование в PN предполагает учет годового диапазона 0.15 - 24.00 и текущей цены 3.15. Многие сравнивают -79.53% и 523.15% перед размещением ордеров на 3.15 или 3.45. Изучайте ежедневные изменения цены PN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PN?
Самая высокая цена PN (PN) за последний год составила 24.00. Акции заметно колебались в пределах 0.15 - 24.00, сравнение с 3.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PN на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PN?
Самая низкая цена PN (PN) за год составила 0.15. Сравнение с текущими 3.15 и 0.15 - 24.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PN?
В прошлом PN проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.21 и 632.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.21
- Open
- 3.13
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Low
- 2.82
- High
- 3.20
- Объем
- 1.198 K
- Дневное изменение
- -1.87%
- Месячное изменение
- -79.53%
- 6-месячное изменение
- 523.15%
- Годовое изменение
- 632.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%