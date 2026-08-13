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PN: 斯凯蒙太阳能

3.03 USD 0.12 (3.81%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PN汇率已更改-3.81%。当日，交易品种以低点2.99和高点3.19进行交易。

关注斯凯蒙太阳能动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PN股票今天的价格是多少？

斯凯蒙太阳能股票今天的定价为3.03。它在2.99 - 3.19范围内交易，昨天的收盘价为3.15，交易量达到334。PN的实时价格图表显示了这些更新。

斯凯蒙太阳能股票是否支付股息？

斯凯蒙太阳能目前的价值为3.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注604.65%和USD。实时查看图表以跟踪PN走势。

如何购买PN股票？

您可以以3.03的当前价格购买斯凯蒙太阳能股票。订单通常设置在3.03或3.33附近，而334和-2.88%显示市场活动。立即关注PN的实时图表更新。

如何投资PN股票？

投资斯凯蒙太阳能需要考虑年度范围0.15 - 24.00和当前价格3.03。许多人在以3.03或3.33下订单之前，会比较-80.31%和。实时查看PN价格图表，了解每日变化。

斯凯蒙太阳能股票的最高价格是多少？

在过去一年中，斯凯蒙太阳能的最高价格是24.00。在0.15 - 24.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪斯凯蒙太阳能的绩效。

斯凯蒙太阳能股票的最低价格是多少？

斯凯蒙太阳能（PN）的最低价格为0.15。将其与当前的3.03和0.15 - 24.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PN股票是什么时候拆分的？

斯凯蒙太阳能历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.15和604.65%中可见。

日范围
2.99 3.19
年范围
0.15 24.00
前一天收盘价
3.15
开盘价
3.12
卖价
3.03
买价
3.33
最低价
2.99
最高价
3.19
交易量
334
日变化
-3.81%
月变化
-80.31%
6个月变化
499.41%
年变化
604.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%