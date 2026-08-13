PN: 斯凯蒙太阳能
今日PN汇率已更改-3.81%。当日，交易品种以低点2.99和高点3.19进行交易。
关注斯凯蒙太阳能动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PN股票今天的价格是多少？
斯凯蒙太阳能股票今天的定价为3.03。它在2.99 - 3.19范围内交易，昨天的收盘价为3.15，交易量达到334。PN的实时价格图表显示了这些更新。
斯凯蒙太阳能股票是否支付股息？
斯凯蒙太阳能目前的价值为3.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注604.65%和USD。实时查看图表以跟踪PN走势。
如何购买PN股票？
您可以以3.03的当前价格购买斯凯蒙太阳能股票。订单通常设置在3.03或3.33附近，而334和-2.88%显示市场活动。立即关注PN的实时图表更新。
如何投资PN股票？
投资斯凯蒙太阳能需要考虑年度范围0.15 - 24.00和当前价格3.03。许多人在以3.03或3.33下订单之前，会比较-80.31%和。实时查看PN价格图表，了解每日变化。
斯凯蒙太阳能股票的最高价格是多少？
在过去一年中，斯凯蒙太阳能的最高价格是24.00。在0.15 - 24.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪斯凯蒙太阳能的绩效。
斯凯蒙太阳能股票的最低价格是多少？
斯凯蒙太阳能（PN）的最低价格为0.15。将其与当前的3.03和0.15 - 24.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PN股票是什么时候拆分的？
斯凯蒙太阳能历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.15和604.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.15
- 开盘价
- 3.12
- 卖价
- 3.03
- 买价
- 3.33
- 最低价
- 2.99
- 最高价
- 3.19
- 交易量
- 334
- 日变化
- -3.81%
- 月变化
- -80.31%
- 6个月变化
- 499.41%
- 年变化
- 604.65%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%