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PMO: Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock
Курс PMO за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.38, а максимальная — 10.44.
Следите за динамикой Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PMO сегодня?
Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock (PMO) сегодня оценивается на уровне 10.38. Инструмент торгуется в пределах 10.38 - 10.44, вчерашнее закрытие составило 10.39, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock?
Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock в настоящее время оценивается в 10.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.60% и USD. Отслеживайте движения PMO на графике в реальном времени.
Как купить акции PMO?
Вы можете купить акции Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock (PMO) по текущей цене 10.38. Ордера обычно размещаются около 10.38 или 10.68, тогда как 44 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PMO?
Инвестирование в Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock предполагает учет годового диапазона 9.80 - 10.87 и текущей цены 10.38. Многие сравнивают 1.57% и -3.71% перед размещением ордеров на 10.38 или 10.68. Изучайте ежедневные изменения цены PMO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock?
Самая высокая цена Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock (PMO) за последний год составила 10.87. Акции заметно колебались в пределах 9.80 - 10.87, сравнение с 10.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock?
Самая низкая цена Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock (PMO) за год составила 9.80. Сравнение с текущими 10.38 и 9.80 - 10.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PMO?
В прошлом Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.39 и 5.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.39
- Open
- 10.39
- Bid
- 10.38
- Ask
- 10.68
- Low
- 10.38
- High
- 10.44
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 1.57%
- 6-месячное изменение
- -3.71%
- Годовое изменение
- 5.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%