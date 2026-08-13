PMO股票今天的价格是多少？ 普特南市政债券成长基金股票今天的定价为10.39。它在10.37 - 10.43范围内交易，昨天的收盘价为10.38，交易量达到54。PMO的实时价格图表显示了这些更新。

普特南市政债券成长基金股票是否支付股息？ 普特南市政债券成长基金目前的价值为10.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.70%和USD。实时查看图表以跟踪PMO走势。

如何购买PMO股票？ 您可以以10.39的当前价格购买普特南市政债券成长基金股票。订单通常设置在10.39或10.69附近，而54和0.00%显示市场活动。立即关注PMO的实时图表更新。

如何投资PMO股票？ 投资普特南市政债券成长基金需要考虑年度范围9.80 - 10.87和当前价格10.39。许多人在以10.39或10.69下订单之前，会比较1.66%和。实时查看PMO价格图表，了解每日变化。

普特南市政债券成长基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，普特南市政债券成长基金的最高价格是10.87。在9.80 - 10.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪普特南市政债券成长基金的绩效。

普特南市政债券成长基金股票的最低价格是多少？ 普特南市政债券成长基金（PMO）的最低价格为9.80。将其与当前的10.39和9.80 - 10.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。