PMO: 普特南市政债券成长基金
今日PMO汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.37和高点10.43进行交易。
关注普特南市政债券成长基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PMO股票今天的价格是多少？
普特南市政债券成长基金股票今天的定价为10.39。它在10.37 - 10.43范围内交易，昨天的收盘价为10.38，交易量达到54。PMO的实时价格图表显示了这些更新。
普特南市政债券成长基金股票是否支付股息？
普特南市政债券成长基金目前的价值为10.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.70%和USD。实时查看图表以跟踪PMO走势。
如何购买PMO股票？
您可以以10.39的当前价格购买普特南市政债券成长基金股票。订单通常设置在10.39或10.69附近，而54和0.00%显示市场活动。立即关注PMO的实时图表更新。
如何投资PMO股票？
投资普特南市政债券成长基金需要考虑年度范围9.80 - 10.87和当前价格10.39。许多人在以10.39或10.69下订单之前，会比较1.66%和。实时查看PMO价格图表，了解每日变化。
普特南市政债券成长基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，普特南市政债券成长基金的最高价格是10.87。在9.80 - 10.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪普特南市政债券成长基金的绩效。
普特南市政债券成长基金股票的最低价格是多少？
普特南市政债券成长基金（PMO）的最低价格为9.80。将其与当前的10.39和9.80 - 10.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PMO股票是什么时候拆分的？
普特南市政债券成长基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.38和5.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.38
- 开盘价
- 10.39
- 卖价
- 10.39
- 买价
- 10.69
- 最低价
- 10.37
- 最高价
- 10.43
- 交易量
- 54
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 1.66%
- 6个月变化
- -3.62%
- 年变化
- 5.70%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%