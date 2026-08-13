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PMO: 普特南市政债券成长基金

10.39 USD 0.01 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PMO汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.37和高点10.43进行交易。

关注普特南市政债券成长基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PMO股票今天的价格是多少？

普特南市政债券成长基金股票今天的定价为10.39。它在10.37 - 10.43范围内交易，昨天的收盘价为10.38，交易量达到54。PMO的实时价格图表显示了这些更新。

普特南市政债券成长基金股票是否支付股息？

普特南市政债券成长基金目前的价值为10.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.70%和USD。实时查看图表以跟踪PMO走势。

如何购买PMO股票？

您可以以10.39的当前价格购买普特南市政债券成长基金股票。订单通常设置在10.39或10.69附近，而54和0.00%显示市场活动。立即关注PMO的实时图表更新。

如何投资PMO股票？

投资普特南市政债券成长基金需要考虑年度范围9.80 - 10.87和当前价格10.39。许多人在以10.39或10.69下订单之前，会比较1.66%和。实时查看PMO价格图表，了解每日变化。

普特南市政债券成长基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，普特南市政债券成长基金的最高价格是10.87。在9.80 - 10.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪普特南市政债券成长基金的绩效。

普特南市政债券成长基金股票的最低价格是多少？

普特南市政债券成长基金（PMO）的最低价格为9.80。将其与当前的10.39和9.80 - 10.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMO股票是什么时候拆分的？

普特南市政债券成长基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.38和5.70%中可见。

日范围
10.37 10.43
年范围
9.80 10.87
前一天收盘价
10.38
开盘价
10.39
卖价
10.39
买价
10.69
最低价
10.37
最高价
10.43
交易量
54
日变化
0.10%
月变化
1.66%
6个月变化
-3.62%
年变化
5.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%