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PMM: Putnam Managed Municipal Income Trust

6.34 USD 0.03 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PMM за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.34, а максимальная — 6.39.

Следите за динамикой Putnam Managed Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMM сегодня?

Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) сегодня оценивается на уровне 6.34. Инструмент торгуется в пределах 6.34 - 6.39, вчерашнее закрытие составило 6.37, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam Managed Municipal Income Trust?

Putnam Managed Municipal Income Trust в настоящее время оценивается в 6.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.93% и USD. Отслеживайте движения PMM на графике в реальном времени.

Как купить акции PMM?

Вы можете купить акции Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) по текущей цене 6.34. Ордера обычно размещаются около 6.34 или 6.64, тогда как 46 и -0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMM?

Инвестирование в Putnam Managed Municipal Income Trust предполагает учет годового диапазона 5.80 - 6.59 и текущей цены 6.34. Многие сравнивают 0.48% и -1.25% перед размещением ордеров на 6.34 или 6.64. Изучайте ежедневные изменения цены PMM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Putnam Managed Municipal Income Trust?

Самая высокая цена Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) за последний год составила 6.59. Акции заметно колебались в пределах 5.80 - 6.59, сравнение с 6.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam Managed Municipal Income Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Putnam Managed Municipal Income Trust?

Самая низкая цена Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) за год составила 5.80. Сравнение с текущими 6.34 и 5.80 - 6.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMM?

В прошлом Putnam Managed Municipal Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.37 и 8.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.34 6.39
Годовой диапазон
5.80 6.59
Предыдущее закрытие
6.37
Open
6.39
Bid
6.34
Ask
6.64
Low
6.34
High
6.39
Объем
46
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
0.48%
6-месячное изменение
-1.25%
Годовое изменение
8.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%