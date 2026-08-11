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PMM: Putnam Managed Municipal Income Trust
Курс PMM за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.34, а максимальная — 6.39.
Следите за динамикой Putnam Managed Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PMM сегодня?
Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) сегодня оценивается на уровне 6.34. Инструмент торгуется в пределах 6.34 - 6.39, вчерашнее закрытие составило 6.37, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam Managed Municipal Income Trust?
Putnam Managed Municipal Income Trust в настоящее время оценивается в 6.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.93% и USD. Отслеживайте движения PMM на графике в реальном времени.
Как купить акции PMM?
Вы можете купить акции Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) по текущей цене 6.34. Ордера обычно размещаются около 6.34 или 6.64, тогда как 46 и -0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PMM?
Инвестирование в Putnam Managed Municipal Income Trust предполагает учет годового диапазона 5.80 - 6.59 и текущей цены 6.34. Многие сравнивают 0.48% и -1.25% перед размещением ордеров на 6.34 или 6.64. Изучайте ежедневные изменения цены PMM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Putnam Managed Municipal Income Trust?
Самая высокая цена Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) за последний год составила 6.59. Акции заметно колебались в пределах 5.80 - 6.59, сравнение с 6.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam Managed Municipal Income Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Putnam Managed Municipal Income Trust?
Самая низкая цена Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) за год составила 5.80. Сравнение с текущими 6.34 и 5.80 - 6.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PMM?
В прошлом Putnam Managed Municipal Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.37 и 8.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.37
- Open
- 6.39
- Bid
- 6.34
- Ask
- 6.64
- Low
- 6.34
- High
- 6.39
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- -1.25%
- Годовое изменение
- 8.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%