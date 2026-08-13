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PMM: 普特南市收入信托管理

6.37 USD 0.03 (0.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PMM汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点6.37和高点6.39进行交易。

关注普特南市收入信托管理动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PMM股票今天的价格是多少？

普特南市收入信托管理股票今天的定价为6.37。它在6.37 - 6.39范围内交易，昨天的收盘价为6.34，交易量达到82。PMM的实时价格图表显示了这些更新。

普特南市收入信托管理股票是否支付股息？

普特南市收入信托管理目前的价值为6.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.45%和USD。实时查看图表以跟踪PMM走势。

如何购买PMM股票？

您可以以6.37的当前价格购买普特南市收入信托管理股票。订单通常设置在6.37或6.67附近，而82和0.00%显示市场活动。立即关注PMM的实时图表更新。

如何投资PMM股票？

投资普特南市收入信托管理需要考虑年度范围5.80 - 6.59和当前价格6.37。许多人在以6.37或6.67下订单之前，会比较0.95%和。实时查看PMM价格图表，了解每日变化。

普特南市收入信托管理股票的最高价格是多少？

在过去一年中，普特南市收入信托管理的最高价格是6.59。在5.80 - 6.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪普特南市收入信托管理的绩效。

普特南市收入信托管理股票的最低价格是多少？

普特南市收入信托管理（PMM）的最低价格为5.80。将其与当前的6.37和5.80 - 6.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMM股票是什么时候拆分的？

普特南市收入信托管理历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.34和9.45%中可见。

日范围
6.37 6.39
年范围
5.80 6.59
前一天收盘价
6.34
开盘价
6.37
卖价
6.37
买价
6.67
最低价
6.37
最高价
6.39
交易量
82
日变化
0.47%
月变化
0.95%
6个月变化
-0.78%
年变化
9.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%