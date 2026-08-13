PMM股票今天的价格是多少？ 普特南市收入信托管理股票今天的定价为6.37。它在6.37 - 6.39范围内交易，昨天的收盘价为6.34，交易量达到82。PMM的实时价格图表显示了这些更新。

普特南市收入信托管理股票是否支付股息？ 普特南市收入信托管理目前的价值为6.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.45%和USD。实时查看图表以跟踪PMM走势。

如何购买PMM股票？ 您可以以6.37的当前价格购买普特南市收入信托管理股票。订单通常设置在6.37或6.67附近，而82和0.00%显示市场活动。立即关注PMM的实时图表更新。

如何投资PMM股票？ 投资普特南市收入信托管理需要考虑年度范围5.80 - 6.59和当前价格6.37。许多人在以6.37或6.67下订单之前，会比较0.95%和。实时查看PMM价格图表，了解每日变化。

普特南市收入信托管理股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，普特南市收入信托管理的最高价格是6.59。在5.80 - 6.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪普特南市收入信托管理的绩效。

普特南市收入信托管理股票的最低价格是多少？ 普特南市收入信托管理（PMM）的最低价格为5.80。将其与当前的6.37和5.80 - 6.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。