PMM: 普特南市收入信托管理
今日PMM汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点6.37和高点6.39进行交易。
关注普特南市收入信托管理动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PMM股票今天的价格是多少？
普特南市收入信托管理股票今天的定价为6.37。它在6.37 - 6.39范围内交易，昨天的收盘价为6.34，交易量达到82。PMM的实时价格图表显示了这些更新。
普特南市收入信托管理股票是否支付股息？
普特南市收入信托管理目前的价值为6.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.45%和USD。实时查看图表以跟踪PMM走势。
如何购买PMM股票？
您可以以6.37的当前价格购买普特南市收入信托管理股票。订单通常设置在6.37或6.67附近，而82和0.00%显示市场活动。立即关注PMM的实时图表更新。
如何投资PMM股票？
投资普特南市收入信托管理需要考虑年度范围5.80 - 6.59和当前价格6.37。许多人在以6.37或6.67下订单之前，会比较0.95%和。实时查看PMM价格图表，了解每日变化。
普特南市收入信托管理股票的最高价格是多少？
在过去一年中，普特南市收入信托管理的最高价格是6.59。在5.80 - 6.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪普特南市收入信托管理的绩效。
普特南市收入信托管理股票的最低价格是多少？
普特南市收入信托管理（PMM）的最低价格为5.80。将其与当前的6.37和5.80 - 6.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PMM股票是什么时候拆分的？
普特南市收入信托管理历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.34和9.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.34
- 开盘价
- 6.37
- 卖价
- 6.37
- 买价
- 6.67
- 最低价
- 6.37
- 最高价
- 6.39
- 交易量
- 82
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- 0.95%
- 6个月变化
- -0.78%
- 年变化
- 9.45%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%