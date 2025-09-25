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PML: Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest
Курс PML за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.37, а максимальная — 7.40.
Следите за динамикой Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PML
- Директор фонда PIMCO Municipal Income Fund II купила акции на $37 500
- PML CEF: Munis Bonds At A Discount Make A Lot Of Sense Right Now (NYSE:PML)
- Соня Моррис приобрела акции PML на сумму $37 тыс.
- Closed-End Funds: Screening For The Best Municipal Bond Exposure
- PML - After We Correct For Return Of Capital A Middling Performance (NYSE:PML)
- Municipal Bonds Should Continue To Rise In Q4
- PML: Offering Multi-State Muni Exposure At A Reasonable Price (NYSE:PML)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PML сегодня?
Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest (PML) сегодня оценивается на уровне 7.38. Инструмент торгуется в пределах 7.37 - 7.40, вчерашнее закрытие составило 7.41, а торговый объем достиг 197. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PML в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest?
Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 7.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.36% и USD. Отслеживайте движения PML на графике в реальном времени.
Как купить акции PML?
Вы можете купить акции Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest (PML) по текущей цене 7.38. Ордера обычно размещаются около 7.38 или 7.68, тогда как 197 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PML на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PML?
Инвестирование в Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 7.18 - 8.01 и текущей цены 7.38. Многие сравнивают 0.96% и -5.51% перед размещением ордеров на 7.38 или 7.68. Изучайте ежедневные изменения цены PML на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest?
Самая высокая цена Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest (PML) за последний год составила 8.01. Акции заметно колебались в пределах 7.18 - 8.01, сравнение с 7.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest?
Самая низкая цена Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest (PML) за год составила 7.18. Сравнение с текущими 7.38 и 7.18 - 8.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PML во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PML?
В прошлом Pimco Municipal Income Fund II of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.41 и 2.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.41
- Open
- 7.39
- Bid
- 7.38
- Ask
- 7.68
- Low
- 7.37
- High
- 7.40
- Объем
- 197
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 0.96%
- 6-месячное изменение
- -5.51%
- Годовое изменение
- 2.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%