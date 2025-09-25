PML: 太平洋投资管理市政收益基金2
今日PML汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点7.38和高点7.47进行交易。
关注太平洋投资管理市政收益基金2动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PML新闻
- PML CEF: Munis Bonds At A Discount Make A Lot Of Sense Right Now (NYSE:PML)
- Closed-End Funds: Screening For The Best Municipal Bond Exposure
- PML - After We Correct For Return Of Capital A Middling Performance (NYSE:PML)
- Municipal Bonds Should Continue To Rise In Q4
- PML: Offering Multi-State Muni Exposure At A Reasonable Price (NYSE:PML)
常见问题解答
PML股票今天的价格是多少？
太平洋投资管理市政收益基金2股票今天的定价为7.46。它在7.38 - 7.47范围内交易，昨天的收盘价为7.38，交易量达到534。PML的实时价格图表显示了这些更新。
太平洋投资管理市政收益基金2股票是否支付股息？
太平洋投资管理市政收益基金2目前的价值为7.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.47%和USD。实时查看图表以跟踪PML走势。
如何购买PML股票？
您可以以7.46的当前价格购买太平洋投资管理市政收益基金2股票。订单通常设置在7.46或7.76附近，而534和0.95%显示市场活动。立即关注PML的实时图表更新。
如何投资PML股票？
投资太平洋投资管理市政收益基金2需要考虑年度范围7.18 - 8.01和当前价格7.46。许多人在以7.46或7.76下订单之前，会比较2.05%和。实时查看PML价格图表，了解每日变化。
太平洋投资管理市政收益基金2股票的最高价格是多少？
在过去一年中，太平洋投资管理市政收益基金2的最高价格是8.01。在7.18 - 8.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪太平洋投资管理市政收益基金2的绩效。
太平洋投资管理市政收益基金2股票的最低价格是多少？
太平洋投资管理市政收益基金2（PML）的最低价格为7.18。将其与当前的7.46和7.18 - 8.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PML股票是什么时候拆分的？
太平洋投资管理市政收益基金2历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.38和3.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.38
- 开盘价
- 7.39
- 卖价
- 7.46
- 买价
- 7.76
- 最低价
- 7.38
- 最高价
- 7.47
- 交易量
- 534
- 日变化
- 1.08%
- 月变化
- 2.05%
- 6个月变化
- -4.48%
- 年变化
- 3.47%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%