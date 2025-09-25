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PML: 太平洋投资管理市政收益基金2

7.46 USD 0.08 (1.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PML汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点7.38和高点7.47进行交易。

关注太平洋投资管理市政收益基金2动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PML新闻

常见问题解答

PML股票今天的价格是多少？

太平洋投资管理市政收益基金2股票今天的定价为7.46。它在7.38 - 7.47范围内交易，昨天的收盘价为7.38，交易量达到534。PML的实时价格图表显示了这些更新。

太平洋投资管理市政收益基金2股票是否支付股息？

太平洋投资管理市政收益基金2目前的价值为7.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.47%和USD。实时查看图表以跟踪PML走势。

如何购买PML股票？

您可以以7.46的当前价格购买太平洋投资管理市政收益基金2股票。订单通常设置在7.46或7.76附近，而534和0.95%显示市场活动。立即关注PML的实时图表更新。

如何投资PML股票？

投资太平洋投资管理市政收益基金2需要考虑年度范围7.18 - 8.01和当前价格7.46。许多人在以7.46或7.76下订单之前，会比较2.05%和。实时查看PML价格图表，了解每日变化。

太平洋投资管理市政收益基金2股票的最高价格是多少？

在过去一年中，太平洋投资管理市政收益基金2的最高价格是8.01。在7.18 - 8.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪太平洋投资管理市政收益基金2的绩效。

太平洋投资管理市政收益基金2股票的最低价格是多少？

太平洋投资管理市政收益基金2（PML）的最低价格为7.18。将其与当前的7.46和7.18 - 8.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PML在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PML股票是什么时候拆分的？

太平洋投资管理市政收益基金2历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.38和3.47%中可见。

日范围
7.38 7.47
年范围
7.18 8.01
前一天收盘价
7.38
开盘价
7.39
卖价
7.46
买价
7.76
最低价
7.38
最高价
7.47
交易量
534
日变化
1.08%
月变化
2.05%
6个月变化
-4.48%
年变化
3.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%