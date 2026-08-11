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PMBS: PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
Курс PMBS за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.44, а максимальная — 48.56.
Следите за динамикой PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H1
- H4
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PMBS сегодня?
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) сегодня оценивается на уровне 48.46. Инструмент торгуется в пределах 48.44 - 48.56, вчерашнее закрытие составило 48.69, а торговый объем достиг 131. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMBS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund?
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 48.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.72% и USD. Отслеживайте движения PMBS на графике в реальном времени.
Как купить акции PMBS?
Вы можете купить акции PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) по текущей цене 48.46. Ордера обычно размещаются около 48.46 или 48.76, тогда как 131 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMBS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PMBS?
Инвестирование в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 47.99 - 50.76 и текущей цены 48.46. Многие сравнивают 0.19% и -4.44% перед размещением ордеров на 48.46 или 48.76. Изучайте ежедневные изменения цены PMBS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund?
Самая высокая цена PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) за последний год составила 50.76. Акции заметно колебались в пределах 47.99 - 50.76, сравнение с 48.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund?
Самая низкая цена PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) за год составила 47.99. Сравнение с текущими 48.46 и 47.99 - 50.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMBS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PMBS?
В прошлом PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.69 и -3.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.69
- Open
- 48.56
- Bid
- 48.46
- Ask
- 48.76
- Low
- 48.44
- High
- 48.56
- Объем
- 131
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- -4.44%
- Годовое изменение
- -3.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%