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PMBS: PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

48.46 USD 0.23 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PMBS за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.44, а максимальная — 48.56.

Следите за динамикой PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMBS сегодня?

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) сегодня оценивается на уровне 48.46. Инструмент торгуется в пределах 48.44 - 48.56, вчерашнее закрытие составило 48.69, а торговый объем достиг 131. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMBS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund?

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 48.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.72% и USD. Отслеживайте движения PMBS на графике в реальном времени.

Как купить акции PMBS?

Вы можете купить акции PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) по текущей цене 48.46. Ордера обычно размещаются около 48.46 или 48.76, тогда как 131 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMBS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMBS?

Инвестирование в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 47.99 - 50.76 и текущей цены 48.46. Многие сравнивают 0.19% и -4.44% перед размещением ордеров на 48.46 или 48.76. Изучайте ежедневные изменения цены PMBS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund?

Самая высокая цена PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) за последний год составила 50.76. Акции заметно колебались в пределах 47.99 - 50.76, сравнение с 48.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund?

Самая низкая цена PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) за год составила 47.99. Сравнение с текущими 48.46 и 47.99 - 50.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMBS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMBS?

В прошлом PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.69 и -3.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.44 48.56
Годовой диапазон
47.99 50.76
Предыдущее закрытие
48.69
Open
48.56
Bid
48.46
Ask
48.76
Low
48.44
High
48.56
Объем
131
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
0.19%
6-месячное изменение
-4.44%
Годовое изменение
-3.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%