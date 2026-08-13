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PMBS: PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

48.50 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PMBS汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点48.50和高点48.56进行交易。

关注PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PMBS股票今天的价格是多少？

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund股票今天的定价为48.50。它在48.50 - 48.56范围内交易，昨天的收盘价为48.46，交易量达到145。PMBS的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund股票是否支付股息？

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund目前的价值为48.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.64%和USD。实时查看图表以跟踪PMBS走势。

如何购买PMBS股票？

您可以以48.50的当前价格购买PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund股票。订单通常设置在48.50或48.80附近，而145和0.00%显示市场活动。立即关注PMBS的实时图表更新。

如何投资PMBS股票？

投资PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund需要考虑年度范围47.99 - 50.76和当前价格48.50。许多人在以48.50或48.80下订单之前，会比较0.27%和。实时查看PMBS价格图表，了解每日变化。

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund的最高价格是50.76。在47.99 - 50.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund的绩效。

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund（PMBS）的最低价格为47.99。将其与当前的48.50和47.99 - 50.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMBS股票是什么时候拆分的？

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.46和-3.64%中可见。

日范围
48.50 48.56
年范围
47.99 50.76
前一天收盘价
48.46
开盘价
48.50
卖价
48.50
买价
48.80
最低价
48.50
最高价
48.56
交易量
145
日变化
0.08%
月变化
0.27%
6个月变化
-4.36%
年变化
-3.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%