PMBS: PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
今日PMBS汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点48.50和高点48.56进行交易。
关注PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PMBS股票今天的价格是多少？
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund股票今天的定价为48.50。它在48.50 - 48.56范围内交易，昨天的收盘价为48.46，交易量达到145。PMBS的实时价格图表显示了这些更新。
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund股票是否支付股息？
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund目前的价值为48.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.64%和USD。实时查看图表以跟踪PMBS走势。
如何购买PMBS股票？
您可以以48.50的当前价格购买PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund股票。订单通常设置在48.50或48.80附近，而145和0.00%显示市场活动。立即关注PMBS的实时图表更新。
如何投资PMBS股票？
投资PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund需要考虑年度范围47.99 - 50.76和当前价格48.50。许多人在以48.50或48.80下订单之前，会比较0.27%和。实时查看PMBS价格图表，了解每日变化。
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund的最高价格是50.76。在47.99 - 50.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund的绩效。
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund（PMBS）的最低价格为47.99。将其与当前的48.50和47.99 - 50.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PMBS股票是什么时候拆分的？
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.46和-3.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.46
- 开盘价
- 48.50
- 卖价
- 48.50
- 买价
- 48.80
- 最低价
- 48.50
- 最高价
- 48.56
- 交易量
- 145
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.27%
- 6个月变化
- -4.36%
- 年变化
- -3.64%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%