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PMAY: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

42.09 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PMAY за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.06, а максимальная — 42.17.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMAY сегодня?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) сегодня оценивается на уровне 42.09. Инструмент торгуется в пределах 42.06 - 42.17, вчерашнее закрытие составило 42.08, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 42.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.70% и USD. Отслеживайте движения PMAY на графике в реальном времени.

Как купить акции PMAY?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) по текущей цене 42.09. Ордера обычно размещаются около 42.09 или 42.39, тогда как 17 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMAY?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 38.30 - 42.17 и текущей цены 42.09. Многие сравнивают 0.96% и 5.54% перед размещением ордеров на 42.09 или 42.39. Изучайте ежедневные изменения цены PMAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) за последний год составила 42.17. Акции заметно колебались в пределах 38.30 - 42.17, сравнение с 42.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) за год составила 38.30. Сравнение с текущими 42.09 и 38.30 - 42.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMAY?

В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.08 и 9.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.06 42.17
Годовой диапазон
38.30 42.17
Предыдущее закрытие
42.08
Open
42.12
Bid
42.09
Ask
42.39
Low
42.06
High
42.17
Объем
17
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.96%
6-месячное изменение
5.54%
Годовое изменение
9.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%