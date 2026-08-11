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PMAY: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
Курс PMAY за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.06, а максимальная — 42.17.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PMAY сегодня?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) сегодня оценивается на уровне 42.09. Инструмент торгуется в пределах 42.06 - 42.17, вчерашнее закрытие составило 42.08, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 42.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.70% и USD. Отслеживайте движения PMAY на графике в реальном времени.
Как купить акции PMAY?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) по текущей цене 42.09. Ордера обычно размещаются около 42.09 или 42.39, тогда как 17 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PMAY?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 38.30 - 42.17 и текущей цены 42.09. Многие сравнивают 0.96% и 5.54% перед размещением ордеров на 42.09 или 42.39. Изучайте ежедневные изменения цены PMAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) за последний год составила 42.17. Акции заметно колебались в пределах 38.30 - 42.17, сравнение с 42.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) за год составила 38.30. Сравнение с текущими 42.09 и 38.30 - 42.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PMAY?
В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.08 и 9.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.08
- Open
- 42.12
- Bid
- 42.09
- Ask
- 42.39
- Low
- 42.06
- High
- 42.17
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.96%
- 6-месячное изменение
- 5.54%
- Годовое изменение
- 9.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%