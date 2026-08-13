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PMAY: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

42.05 USD 0.04 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PMAY汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点42.02和高点42.12进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PMAY股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May股票今天的定价为42.05。它在42.02 - 42.12范围内交易，昨天的收盘价为42.09，交易量达到52。PMAY的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May目前的价值为42.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.59%和USD。实时查看图表以跟踪PMAY走势。

如何购买PMAY股票？

您可以以42.05的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May股票。订单通常设置在42.05或42.35附近，而52和-0.17%显示市场活动。立即关注PMAY的实时图表更新。

如何投资PMAY股票？

投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May需要考虑年度范围38.30 - 42.17和当前价格42.05。许多人在以42.05或42.35下订单之前，会比较0.86%和。实时查看PMAY价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May的最高价格是42.17。在38.30 - 42.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May的绩效。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May（PMAY）的最低价格为38.30。将其与当前的42.05和38.30 - 42.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMAY股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.09和9.59%中可见。

日范围
42.02 42.12
年范围
38.30 42.17
前一天收盘价
42.09
开盘价
42.12
卖价
42.05
买价
42.35
最低价
42.02
最高价
42.12
交易量
52
日变化
-0.10%
月变化
0.86%
6个月变化
5.44%
年变化
9.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%