PMAY: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
今日PMAY汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点42.02和高点42.12进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PMAY股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May股票今天的定价为42.05。它在42.02 - 42.12范围内交易，昨天的收盘价为42.09，交易量达到52。PMAY的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May目前的价值为42.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.59%和USD。实时查看图表以跟踪PMAY走势。
如何购买PMAY股票？
您可以以42.05的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May股票。订单通常设置在42.05或42.35附近，而52和-0.17%显示市场活动。立即关注PMAY的实时图表更新。
如何投资PMAY股票？
投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May需要考虑年度范围38.30 - 42.17和当前价格42.05。许多人在以42.05或42.35下订单之前，会比较0.86%和。实时查看PMAY价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May的最高价格是42.17。在38.30 - 42.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May的绩效。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May（PMAY）的最低价格为38.30。将其与当前的42.05和38.30 - 42.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PMAY股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.09和9.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.09
- 开盘价
- 42.12
- 卖价
- 42.05
- 买价
- 42.35
- 最低价
- 42.02
- 最高价
- 42.12
- 交易量
- 52
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.86%
- 6个月变化
- 5.44%
- 年变化
- 9.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%